"Я йому ноги переламаю!". Румунська депутатка погрожує Зеленському

Ультраправа депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке продовжує публічно хизуватися тим, що 2 роки тому перешкодила українському лідеру Володимиру Зеленському виступити в румунському парламенті, а також пригрозила, що наступного разу йому "ноги переламає".

Шошоаке намагається залякати Зеленського

З новою серією скандальних заяв євродепутатка виступила під час зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації "Друзі Росії", яку очолює путінофіл Пʼєтро Страмецці.

Проросійська політикиня перебувала зокрема на святкуванні 20-річчя пропагандистського каналу RT, де виступав і сам диктатор Володимир Путін.

Вона вкотре почала розповідати "напружені події" під час візиту Зеленського в Румунії в жовтні 2023 року.

Депутатка переконана в тому, що саме вона змогла перешкодити його виступ у парламенті.

Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не сміє виголошувати промову в моєму парламенті. Чому я кажу "мій парламент"? Тому що Конституція Румунії говорить, що ми, парламентарі, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу, — цинічно заявила Діана Шошоаке. Поширити

Вона також вкотре повторила брехню про "понад мільйон румунів", які проживають в Україні і яким "не дозволяють розмовляти румунською мовою”.