"Я йому ноги переламаю!". Румунська депутатка погрожує Зеленському

Ультраправа депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке продовжує публічно хизуватися тим, що 2 роки тому перешкодила українському лідеру Володимиру Зеленському виступити в румунському парламенті, а також пригрозила, що наступного разу йому "ноги переламає".
Головні тези:
- Ще одна “подруга” Путіна накинулися зі звинуваченнями на українського лідера.
- Вона не приховує свою проросійську позицію на тлі війни проти України.
Шошоаке намагається залякати Зеленського
З новою серією скандальних заяв євродепутатка виступила під час зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації "Друзі Росії", яку очолює путінофіл Пʼєтро Страмецці.
Проросійська політикиня перебувала зокрема на святкуванні 20-річчя пропагандистського каналу RT, де виступав і сам диктатор Володимир Путін.
Вона вкотре почала розповідати "напружені події" під час візиту Зеленського в Румунії в жовтні 2023 року.
Депутатка переконана в тому, що саме вона змогла перешкодити його виступ у парламенті.
Вона також вкотре повторила брехню про "понад мільйон румунів", які проживають в Україні і яким "не дозволяють розмовляти румунською мовою”.
