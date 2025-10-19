"Я ему ноги переломлю!". Румынская депутат угрожает Зеленскому

Ультраправая депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке продолжает публично кичиться тем, что 2 года назад помешала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте, а также пригрозила, что в следующий раз ему "ноги переломит".

Шошоаке пытается запугать Зеленского

С новой серией скандальных заявлений евродепутат выступила во время встречи с участниками Международной ассоциации "Друзья России", которую возглавляет путинофил Пьетро Страмецци.

Пророссийская политик находилась в частности на праздновании 20-летия пропагандистского канала RT, где выступал и сам диктатор Владимир Путин.

Она в очередной раз начала рассказывать "напряженные события" во время визита Зеленского в Румынию в октябре 2023 года.

Депутат убеждена в том, что именно она смогла помешать его выступлению в парламенте.

Если он решится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа, — цинично заявила Диана Шошоаке. Поделиться

Она также в очередной раз повторила ложь о "более миллионе румын", проживающих в Украине и которым "не позволяют разговаривать на румынском языке".