"Я ему ноги переломлю!". Румынская депутат угрожает Зеленскому

Ультраправая депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке продолжает публично кичиться тем, что 2 года назад помешала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте, а также пригрозила, что в следующий раз ему "ноги переломит".
Главные тезисы
- Еще одна "подруга" Путина набросилась с обвинениями на украинского лидера.
- Она не скрывает свою пророссийскую позицию на фоне войны против Украины.
Шошоаке пытается запугать Зеленского
С новой серией скандальных заявлений евродепутат выступила во время встречи с участниками Международной ассоциации "Друзья России", которую возглавляет путинофил Пьетро Страмецци.
Пророссийская политик находилась в частности на праздновании 20-летия пропагандистского канала RT, где выступал и сам диктатор Владимир Путин.
Она в очередной раз начала рассказывать "напряженные события" во время визита Зеленского в Румынию в октябре 2023 года.
Депутат убеждена в том, что именно она смогла помешать его выступлению в парламенте.
Она также в очередной раз повторила ложь о "более миллионе румын", проживающих в Украине и которым "не позволяют разговаривать на румынском языке".
