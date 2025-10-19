"Я ему ноги переломлю!". Румынская депутат угрожает Зеленскому
"Я ему ноги переломлю!". Румынская депутат угрожает Зеленскому

Шошоаке пытается запугать Зеленского
Ультраправая депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке продолжает публично кичиться тем, что 2 года назад помешала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте, а также пригрозила, что в следующий раз ему "ноги переломит".

  • Еще одна "подруга" Путина набросилась с обвинениями на украинского лидера.
  • Она не скрывает свою пророссийскую позицию на фоне войны против Украины.

Шошоаке пытается запугать Зеленского

С новой серией скандальных заявлений евродепутат выступила во время встречи с участниками Международной ассоциации "Друзья России", которую возглавляет путинофил Пьетро Страмецци.

Пророссийская политик находилась в частности на праздновании 20-летия пропагандистского канала RT, где выступал и сам диктатор Владимир Путин.

Она в очередной раз начала рассказывать "напряженные события" во время визита Зеленского в Румынию в октябре 2023 года.

Депутат убеждена в том, что именно она смогла помешать его выступлению в парламенте.

Если он решится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа, — цинично заявила Диана Шошоаке.

Она также в очередной раз повторила ложь о "более миллионе румын", проживающих в Украине и которым "не позволяют разговаривать на румынском языке".

