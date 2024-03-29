Я не перебільшую. Туск закликав усіх поляків готуватися до війни

Польський прем’єр Дональд Туск звертає увагу на те, що наразі Європа перебуває у передвоєнній епосі. На його переконання, "можливий буквально будь-який сценарій".

Туск попереджає про загрозу великої війни в Європі

Як вважає прем’єр Польщі, зараз людство живе в найкритичніший момент після закінчення Другої світової війни.

Ба більше, він прогнозує, що все "вирішать наступні два роки".

Журналісти поцікавилися у Дональда Туска, чи вважає він масштабну війну “неминучою”.

Не хочу нікого лякати, але війна вже не в минулому. Це реально, насправді це почалося понад два роки тому. Найбільше тривожить наразі той факт, що можливий буквально будь-який сценарій… Знаю, що це прозвучить нещадно, особливо для людей молодшого покоління, але до приходу нової ери треба морально звикати. Довоєнна доба. Я не перебільшую. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Туск закликає не боятися слова “війна”

За словами політика, нещодавно він провів перемовини зі своїм іспанським колегою Педро Санчесом.

Останні, до слова, вимагав більше не використовувати слово "війна" в офіційних заявах ЄС, оскільки це нібито лякає європейців.

Я відповів, що в моїй частині Європи війна більше не є абстракцією, і що наш обов’язок — не обговорювати, а діяти і готуватися до захисту, — підкреслив Дональд Туск. Поширити

За словами політика, ключовим завданням Європи має бути захист України від російського вторгнення та збереження України як незалежної та цілісної держави.