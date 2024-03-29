Я не перебільшую. Туск закликав усіх поляків готуватися до війни

Польський прем’єр Дональд Туск звертає увагу на те, що наразі Європа перебуває у передвоєнній епосі. На його переконання, "можливий буквально будь-який сценарій".
Туск попереджає про загрозу великої війни в Європі
Як вважає прем’єр Польщі, зараз людство живе в найкритичніший момент після закінчення Другої світової війни.
Ба більше, він прогнозує, що все "вирішать наступні два роки".
Журналісти поцікавилися у Дональда Туска, чи вважає він масштабну війну “неминучою”.
Туск закликає не боятися слова “війна”
За словами політика, нещодавно він провів перемовини зі своїм іспанським колегою Педро Санчесом.
Останні, до слова, вимагав більше не використовувати слово "війна" в офіційних заявах ЄС, оскільки це нібито лякає європейців.
За словами політика, ключовим завданням Європи має бути захист України від російського вторгнення та збереження України як незалежної та цілісної держави.
Він звернув увагу на те, що станом на сьогодні ситуація в Україні "набагато важча, ніж рік тому, але й набагато краща, ніж на початку війни".
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