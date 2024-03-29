Я не перебільшую. Туск закликав усіх поляків готуватися до війни
Категорія
Світ
Дата публікації

Я не перебільшую. Туск закликав усіх поляків готуватися до війни

Дональд Туск
Джерело:  Gazeta Wyborcza

Польський прем’єр Дональд Туск звертає увагу на те, що наразі Європа перебуває у передвоєнній епосі. На його переконання, "можливий буквально будь-який сценарій".

Туск попереджає про загрозу великої війни в Європі

Як вважає прем’єр Польщі, зараз людство живе в найкритичніший момент після закінчення Другої світової війни.

Ба більше, він прогнозує, що все "вирішать наступні два роки".

Журналісти поцікавилися у Дональда Туска, чи вважає він масштабну війну “неминучою”.

Не хочу нікого лякати, але війна вже не в минулому. Це реально, насправді це почалося понад два роки тому. Найбільше тривожить наразі той факт, що можливий буквально будь-який сценарій… Знаю, що це прозвучить нещадно, особливо для людей молодшого покоління, але до приходу нової ери треба морально звикати. Довоєнна доба. Я не перебільшую.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Туск закликає не боятися слова “війна”

За словами політика, нещодавно він провів перемовини зі своїм іспанським колегою Педро Санчесом.

Останні, до слова, вимагав більше не використовувати слово "війна" в офіційних заявах ЄС, оскільки це нібито лякає європейців.

Я відповів, що в моїй частині Європи війна більше не є абстракцією, і що наш обов’язок — не обговорювати, а діяти і готуватися до захисту, — підкреслив Дональд Туск.

За словами політика, ключовим завданням Європи має бути захист України від російського вторгнення та збереження України як незалежної та цілісної держави.

Він звернув увагу на те, що станом на сьогодні ситуація в Україні "набагато важча, ніж рік тому, але й набагато краща, ніж на початку війни".

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