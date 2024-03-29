Польский премьер Дональд Туск обращает внимание на то, что сейчас Европа находится в предвоенной эре. По его убеждению, "возможен практически любой сценарий".

Туск предупреждает об угрозе большой войны в Европе

Как считает премьер Польши, сейчас человечество живет в критический момент после окончания Второй мировой войны.

Более того, он прогнозирует, что все "решится в следующие два года".

Журналисты поинтересовались у Дональда Туска, считает ли он масштабную войну "неизбежной".

Не хочу никого пугать, но война уже не в прошлом. Это реально, на самом деле это началось более двух лет назад. Больше всего тревожит тот факт, что возможен практически любой сценарий… Знаю, что это прозвучит беспощадно, особенно для людей младшего поколения, но к приходу новой эры надо морально привыкать. Довоенное время. Я не преувеличиваю. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Туск призывает не бояться слова "война"

По словам политика, недавно он провел переговоры со своим испанским коллегой Педро Санчесом.

Последний, к слову, потребовал больше не использовать слово "война" в официальных заявлениях ЕС, поскольку это якобы пугает европейцев.

Я ответил, что в моей части Европы война больше не абстракция, и что наша обязанность — не обсуждать, а действовать и готовиться к защите, — подчеркнул Дональд Туск. Поделиться

По словам политика, ключевой задачей Европы должна быть защита Украины от российского вторжения и сохранения Украины как независимого и целостного государства.