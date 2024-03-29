Польский премьер Дональд Туск обращает внимание на то, что сейчас Европа находится в предвоенной эре. По его убеждению, "возможен практически любой сценарий".
Туск предупреждает об угрозе большой войны в Европе
Как считает премьер Польши, сейчас человечество живет в критический момент после окончания Второй мировой войны.
Более того, он прогнозирует, что все "решится в следующие два года".
Журналисты поинтересовались у Дональда Туска, считает ли он масштабную войну "неизбежной".
Туск призывает не бояться слова "война"
По словам политика, недавно он провел переговоры со своим испанским коллегой Педро Санчесом.
Последний, к слову, потребовал больше не использовать слово "война" в официальных заявлениях ЕС, поскольку это якобы пугает европейцев.
По словам политика, ключевой задачей Европы должна быть защита Украины от российского вторжения и сохранения Украины как независимого и целостного государства.
Он обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день ситуация в Украине "намного тяжелее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны".
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