"Я не шукаю угоди". Трамп публічно кинув виклик ЄС

Американський лідер Дональд Трамп офіційно заявив, що "не шукає угоди" після того, як напередодні оголосив про 50-відсоткове мито проти Європейського Союзу.

Відносини США та ЄС знову загострюється

Про свою позицію президент США оголосив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Як уже згадувалося раніше, 23 травня Трамп поскаржився на те, що переговори з офіційним Брюсселем "не просуваються”.

На цьому тлі він запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

За словами очільника Білого дому, настав "час грати в гру так, як він вміє".

Я не шукаю угоди. Ми вже її визначили — це 50 відсотків. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, ця погроза 23 травня пролунала попри те, що торговельні переговори між Штатом та блоком досі продовжуються.

На цьому тлі офіційний Париж поскаржився, що нові заяви американського лідера "анітрохи не допомагають у період переговорів між Європейським Союзом та Сполученими Штатами".

Франція наголосила, що готова відстоювати свої інтереси.