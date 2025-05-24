"Я не ищу соглашения". Трамп публично бросил вызов ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

"Я не ищу соглашения". Трамп публично бросил вызов ЕС

Отношения США и ЕС снова обостряются
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Источник:  Politico

Американский лидер Дональд Трамп официально заявил, что "не ищет соглашения" после того, как накануне объявил о 50-процентной пошлине против Европейского Союза.

Главные тезисы

  • Франция и Ирландия реагируют на публичный вызов Трампа и призывают к переговорам.
  • Президент США дал понять, что не готов идти на уступки.

Отношения США и ЕС снова обостряются

О своей позиции президент США объявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Как уже упоминалось ранее, 23 мая Трамп пожаловался, что переговоры с официальным Брюсселем "не продвигаются".

На этом фоне он предложил ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.

По словам главы Белого дома, пришло "время играть в игру так, как он умеет".

Я не ищу соглашения. Мы уже ее определили — это 50 процентов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, эта угроза прозвучала, несмотря на то, что торговые переговоры между Штатом и блоком до сих пор продолжаются.

На этом фоне официальный Париж посетовал, что новые заявления американского лидера "нисколько не помогают в период переговоров между Европейским Союзом и Соединенными Штатами".

Франция подчеркнула, что готова отстаивать свои интересы.

Власти Ирландии призвали Дональда Трампа к переговорам после такого заявления.

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