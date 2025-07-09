"Я незадоволений". Трамп відреагував на масований удар РФ по Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

"Я незадоволений". Трамп відреагував на масований удар РФ по Україні

The White House
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп незадоволений нічною атакою Росії на Україну, під час якої було залучено понад 700 дронів.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення щодо атаки Росії на Україну, під час якої було залучено понад 700 дронів.
  • Трамп вважає, що конфлікт в Україні є неприпустимим, оскільки призводить до великої кількості жертв, переважно серед молодих військових.
  • У результаті атаки російських військ на Україну було випущено 728 дронів і 13 ракет, однак українським захисникам вдалося знищити значну частину цілей.

Трамп прокоментував масований удар РФ по Україні 9 липня

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Україні в ніч на 9 липня.

Багато хто знає, що я незадоволений тим, що відбувається в Україні. Це війна, яка ніколи не повинна була статися. Зараз гинуть від 5 до 7 тисяч осіб на тиждень з обох сторін. Молоді, в більшості військові люди, молоді душі гинуть. Це має бути зупинено. Я дуже засмучений тим, що відбувається.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 липня атакували Україну, випустивши 728 дронів і 13 ракет. Це був новий антирекорд.

Зокрема ворог застосував шість аеробалістичних ракет "Кинджал", які він запустив з винищувачів МіГ-31К.

Українським захисникам вдалося знищити 718 цілей. 296 дронів і сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" було збито. Ще 415 дронів було локаційно втрачено.

Однією з основних цілей росіян став Луцьк. У Волинській області фіксували 50 дронів і п'ять ракет.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Луцьк
Атака РФ на Луцьк - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни атакували дроном немовля — дитина загинула
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росіяни продовжують вбивати українських дітей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Донеччину ФАБами та дронами — 8 цивільних загинули
Прокуратура Донецької області
Донеччина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?