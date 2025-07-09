"Я незадоволений". Трамп відреагував на масований удар РФ по Україні

Президент США Дональд Трамп незадоволений нічною атакою Росії на Україну, під час якої було залучено понад 700 дронів.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення щодо атаки Росії на Україну, під час якої було залучено понад 700 дронів.
- Трамп вважає, що конфлікт в Україні є неприпустимим, оскільки призводить до великої кількості жертв, переважно серед молодих військових.
- У результаті атаки російських військ на Україну було випущено 728 дронів і 13 ракет, однак українським захисникам вдалося знищити значну частину цілей.
Трамп прокоментував масований удар РФ по Україні 9 липня
Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
У Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Україні в ніч на 9 липня.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 липня атакували Україну, випустивши 728 дронів і 13 ракет. Це був новий антирекорд.
Зокрема ворог застосував шість аеробалістичних ракет "Кинджал", які він запустив з винищувачів МіГ-31К.
Українським захисникам вдалося знищити 718 цілей. 296 дронів і сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" було збито. Ще 415 дронів було локаційно втрачено.
Однією з основних цілей росіян став Луцьк. У Волинській області фіксували 50 дронів і п'ять ракет.
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