"Я недоволен". Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Украине
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Политика
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"Я недоволен". Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Украине

The White House
Трамп
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Президент США Дональд Трамп недоволен ночной атакой России на Украину, во время которой было привлечено более 700 дронов.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил недовольство массированным ударом РФ по Украине, называя события трагическими и призывая к прекращению войны.
  • Под давлением обстановки атакой 728 дронов и 13 ракет на Украину, многие страны высказали свою обеспокоенность и осудили действия России.

Трамп прокомментировал массированный удар РФ по Украине 9 июля

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа попросили прокомментировать удар России по Украине в ночь на 9 июля.

Многие знают, что я недоволен тем, что происходит в Украине. Это война, которая никогда не должна была произойти. Сейчас гибнут от 5 до 7 тысяч человек в неделю с обеих сторон. Молодые, в большинстве своем военные люди, молодые души погибают. Это должно быть остановлено. Я очень расстроен происходящим.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 липня атакували Україну, випустивши 728 дронів і 13 ракет. Це був новий антирекорд.

В частности, враг применил шесть аэробалистических ракет "Кинжал", которые он запустил из истребителей МиГ-31К.

Украинским защитникам удалось уничтожить 718 целей. 296 дронов и семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" были сбиты. Еще 415 дронов были локационно потеряны.

Одной из основных целей россиян стал Луцк. В Волынской области фиксировали 50 дронов и пять ракет.

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