"Я недоволен". Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Многие знают, что я недоволен тем, что происходит в Украине. Это война, которая никогда не должна была произойти. Сейчас гибнут от 5 до 7 тысяч человек в неделю с обеих сторон. Молодые, в большинстве своем военные люди, молодые души погибают. Это должно быть остановлено. Я очень расстроен происходящим.