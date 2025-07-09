"Я недоволен". Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен ночной атакой России на Украину, во время которой было привлечено более 700 дронов.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил недовольство массированным ударом РФ по Украине, называя события трагическими и призывая к прекращению войны.
- Под давлением обстановки атакой 728 дронов и 13 ракет на Украину, многие страны высказали свою обеспокоенность и осудили действия России.
Трамп прокомментировал массированный удар РФ по Украине 9 июля
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
У Трампа попросили прокомментировать удар России по Украине в ночь на 9 июля.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 липня атакували Україну, випустивши 728 дронів і 13 ракет. Це був новий антирекорд.
В частности, враг применил шесть аэробалистических ракет "Кинжал", которые он запустил из истребителей МиГ-31К.
Украинским защитникам удалось уничтожить 718 целей. 296 дронов и семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" были сбиты. Еще 415 дронов были локационно потеряны.
Одной из основных целей россиян стал Луцк. В Волынской области фиксировали 50 дронов и пять ракет.
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