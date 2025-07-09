Россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ продолжает убивать гражданских
Читати українською

В течение 8 июля российские оккупанты продолжали активно терроризировать Донецкую область. В результате атак врага, согласно последним данным, погибли по меньшей мере трое гражданских.

Главные тезисы

  • С начала полномасштабного вторжения захватчики убили по меньшей мере 3327 мирных жителей региона.
  • Это количество не учитывает жертв в Мариуполе и Волновахе.

Армия РФ продолжает убивать гражданских

Об актуальной ситуации в регионе рассказали глава ОВА Вадим Филашкин и представители Донецкой областной прокуратуры.

За 8 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Белицком и 1 в Новом Донбассе. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донечкой ОВА

На этом фоне он также напомнил, что за время полномасштабного вторжения российские оккупанты убили по меньшей мере 3 327 мирных жителей Донбасса и ранили по меньшей мере 7 491 человека.

Филашкин обращает внимание на то, что это количество не учитывает жертвы в Мариуполе и Волновахе.

Чуть позже Донецкая областная прокуратура официально подтвердила, что по Белицкому армия РФ нанесла удар "КАБ-250".

Согласно последним данным, погибли две женщины, еще три человека в возрасте 19, 28 и 45 лет получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаную рану.

Также указано, что на жилищный сектор Родинского захватчики сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Patriot для Украины. Что задумал Трамп
Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Абсолютный антирекорд. РФ выпустила по Украине более 740 дронов и ракет
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 8-9 июля - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает о колоссальных потерях армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 9 июля 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?