Россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области

В течение 8 июля российские оккупанты продолжали активно терроризировать Донецкую область. В результате атак врага, согласно последним данным, погибли по меньшей мере трое гражданских.
Главные тезисы
- С начала полномасштабного вторжения захватчики убили по меньшей мере 3327 мирных жителей региона.
- Это количество не учитывает жертв в Мариуполе и Волновахе.
Армия РФ продолжает убивать гражданских
Об актуальной ситуации в регионе рассказали глава ОВА Вадим Филашкин и представители Донецкой областной прокуратуры.
На этом фоне он также напомнил, что за время полномасштабного вторжения российские оккупанты убили по меньшей мере 3 327 мирных жителей Донбасса и ранили по меньшей мере 7 491 человека.
Филашкин обращает внимание на то, что это количество не учитывает жертвы в Мариуполе и Волновахе.
Чуть позже Донецкая областная прокуратура официально подтвердила, что по Белицкому армия РФ нанесла удар "КАБ-250".
Согласно последним данным, погибли две женщины, еще три человека в возрасте 19, 28 и 45 лет получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаную рану.
Также указано, что на жилищный сектор Родинского захватчики сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК.
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