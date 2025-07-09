Россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области

В течение 8 июля российские оккупанты продолжали активно терроризировать Донецкую область. В результате атак врага, согласно последним данным, погибли по меньшей мере трое гражданских.

Армия РФ продолжает убивать гражданских

Об актуальной ситуации в регионе рассказали глава ОВА Вадим Филашкин и представители Донецкой областной прокуратуры.

За 8 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Белицком и 1 в Новом Донбассе. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения. Вадим Филашкин Глава Донечкой ОВА

На этом фоне он также напомнил, что за время полномасштабного вторжения российские оккупанты убили по меньшей мере 3 327 мирных жителей Донбасса и ранили по меньшей мере 7 491 человека.

Филашкин обращает внимание на то, что это количество не учитывает жертвы в Мариуполе и Волновахе.

Чуть позже Донецкая областная прокуратура официально подтвердила, что по Белицкому армия РФ нанесла удар "КАБ-250".

Согласно последним данным, погибли две женщины, еще три человека в возрасте 19, 28 и 45 лет получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаную рану.

Также указано, что на жилищный сектор Родинского захватчики сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК.