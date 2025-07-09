Росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини

Протягом 8 липня російські окупанти продовжували активно тероризувати Донецьку область. Внаслідок атак ворога, згідно з останніми даними, загинули щонайменше троє цивільних.
Головні тези:
- З початку повномасштабного вторгнення загарбники убили щонайменше 3 327 мирних жителів Донеччини.
- Ця кількість не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі.
Армія РФ продовжує вбивати цивільних
Про актуальну ситуацію в регіоні розповіли очільник ОВА Вадим Філашкін та представники Донецької обласної прокуратури.
На цьому тлі він також нагадав, що за час повномасштабного вторгнення російські окупанти убили щонайменше 3 327 мирних жителів Донеччини та поранили щонайменше 7 491 людину.
Філашкін звертає увагу на те, що ця кількість не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі.
Трохи пізніше Донецька обласна прокуратура офіційно підтвердила, що по Білицькому армія РФ завдала ударом "КАБом-250".
Згідно з останніми даними, загинули дві жінки, ще троє осіб віком 19, 28 та 45 років дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення й різану рану.
Також вказано, що на житловий сектор Родинського загарбники скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК.
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