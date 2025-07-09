Росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини

Армія РФ продовжує вбивати цивільних

Про актуальну ситуацію в регіоні розповіли очільник ОВА Вадим Філашкін та представники Донецької обласної прокуратури.

За 8 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Білицькому і 1 у Новому Донбасі. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення. Вадим Філашкін Глава Доненької ОВА

На цьому тлі він також нагадав, що за час повномасштабного вторгнення російські окупанти убили щонайменше 3 327 мирних жителів Донеччини та поранили щонайменше 7 491 людину.

Філашкін звертає увагу на те, що ця кількість не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі.

Трохи пізніше Донецька обласна прокуратура офіційно підтвердила, що по Білицькому армія РФ завдала ударом "КАБом-250".

Згідно з останніми даними, загинули дві жінки, ще троє осіб віком 19, 28 та 45 років дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення й різану рану.

Також вказано, що на житловий сектор Родинського загарбники скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК.