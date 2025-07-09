Росія атакувала Донеччину ФАБами та дронами — 8 цивільних загинули

Російські загарбники 9 липня атакували Донеччину авіабомбами і БпЛА, у результаті - вбили вісім цивільних, ще одного поранили.

Росія атакувала Донеччину: є жертви

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

Окупанти атакували Донеччину авіабомбами і БПЛА — 8 цивільних загинули, ще одного поранено… Цього разу ворог поцілив по легкових автомобілях. Поширити

Зазначається, що о 10:00 війська РФ вчергове обстріляли Родинське. Один з транспортних засобів, у якому перебували двоє цивільних, загорівся, люди загинули на місці.

Ще в одній автівці отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, водій та двоє пасажирів. Остаточні наслідки злочину російської армії проти жителів прифронтового регіону ще встановлюються.

У прокуратурі додали, що вже через 10 хвилин війська РФ скинули дві авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК на Костянтинівку, загинули троє чоловіків 42, 53 й 71 року.

Постраждав 59-річний чоловік, у якого діагностовано мінно-вибухову травму й осколкові поранення. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У місцях влучань пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.

У Званівській громаді на Донеччині ворожий безпілотник влучив в авто, яке доставляло гуманітарну допомогу, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.