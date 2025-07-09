Росія атакувала Донеччину ФАБами та дронами — 8 цивільних загинули

Російські загарбники 9 липня атакували Донеччину авіабомбами і БпЛА, у результаті - вбили вісім цивільних, ще одного поранили.
Головні тези:
- Російські загарбники атакували Донеччину авіабомбами і безпілотниками, внаслідок чого загинуло 8 цивільних осіб.
- Прокуратура Донецької області розповіла про напад російської армії на мирних мешканців Донеччини.
- У результаті атаки ФАБами та дронами постраждали не лише цивільні, але й приватні будинки на прифронтовій території.
Росія атакувала Донеччину: є жертви
Про це повідомила прокуратура Донецької області.
Зазначається, що о 10:00 війська РФ вчергове обстріляли Родинське. Один з транспортних засобів, у якому перебували двоє цивільних, загорівся, люди загинули на місці.
Ще в одній автівці отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, водій та двоє пасажирів. Остаточні наслідки злочину російської армії проти жителів прифронтового регіону ще встановлюються.
У прокуратурі додали, що вже через 10 хвилин війська РФ скинули дві авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК на Костянтинівку, загинули троє чоловіків 42, 53 й 71 року.
Постраждав 59-річний чоловік, у якого діагностовано мінно-вибухову травму й осколкові поранення. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
У місцях влучань пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.
У Званівській громаді на Донеччині ворожий безпілотник влучив в авто, яке доставляло гуманітарну допомогу, двоє людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
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