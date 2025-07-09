Россия атаковала Донецкую область ФАБами и дронами — 8 гражданских погибли

Российские захватчики 9 июля атаковали Донбасс авиабомбами и БпЛА, в результате - убили восемь гражданских, еще одного ранили.

Россия атаковала Донбасс: есть жертвы

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

Оккупанты атаковали Донетчину авиабомбами и БПЛА — 8 гражданских погибли, еще один ранен… На этот раз враг попал по легковым автомобилям. Поделиться

Отмечается, что в 10:00 войска РФ в очередной раз обстреляли Родинское. Одно из транспортных средств, в котором находились двое гражданских, загорелось, люди погибли на месте.

Еще в одном автомобиле получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, водитель и двое пассажиров. Окончательные последствия преступления российской армии против жителей прифронтового региона еще не устанавливаются.

В прокуратуре добавили, что уже через 10 минут войска РФ сбросили две авиабомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК на Константиновку, погибли трое мужчин 42, 53 и 71 года.

Пострадал 59-летний мужчина, у которого диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения. Его состояние врачи оценивают как среднюю тяжесть.

В местах попаданий повреждено по меньшей мере 20 частных домов.

В Звановской общине в Донецкой области вражеский беспилотник попал в авто, которое доставляло гуманитарную помощь, два человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.