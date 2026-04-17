"Я відчував біль". Орбан публічно скиглить через поразку на виборах

Глава угорського уряду Віктор Орбан вирішив поділитися своїми емоціями та думками після нищівної поразки його політсили “Фідес” на парламентських виборах.

Орбан розуміє, що угорський народ його не вибрав

На переконання проросійського політика, "політична ера в Угорщині закінчилася".

Під час інтерв'ю проурядовому виданню Patrióta Віктор Орбан чітко заявив:

Це очевидна поразка. Ступінь поразки величезний.

Як стверджує соратник Путіна, він навіть не сумнівався у перемозі власної політичної сили “Фідес”.

Однак, коли 12 квітня побачив офіційні результати парламентських виборів, то був дійсно шокованим.

Я відчував біль і порожнечу… Навіть я думав, що ми переможемо. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Як уже згадувалося раніше, під час виборів 12 квітня опозиційна сила — партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром — здобула 138 із 199 місць у парламенті, отримавши конституційну більшість у дві третини.

Правляча партія "Фідес" отримала лише 55 мандатів і переходить в опозицію.