"Я відчував біль". Орбан публічно скиглить через поразку на виборах
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан розуміє, що угорський народ його не вибрав
Джерело:  online.ua

Глава угорського уряду Віктор Орбан вирішив поділитися своїми емоціями та думками після нищівної поразки його політсили “Фідес” на парламентських виборах.

Головні тези:

  • За словами Орбана, він був переконаний у власній перемозі.
  • Однак зараз бере поразку "на 100 відсотків на себе".

На переконання проросійського політика, "політична ера в Угорщині закінчилася".

Під час інтерв'ю проурядовому виданню Patrióta Віктор Орбан чітко заявив:

Це очевидна поразка. Ступінь поразки величезний.

Як стверджує соратник Путіна, він навіть не сумнівався у перемозі власної політичної сили “Фідес”.

Однак, коли 12 квітня побачив офіційні результати парламентських виборів, то був дійсно шокованим.

Я відчував біль і порожнечу… Навіть я думав, що ми переможемо.

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Як уже згадувалося раніше, під час виборів 12 квітня опозиційна сила — партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром — здобула 138 із 199 місць у парламенті, отримавши конституційну більшість у дві третини.

Правляча партія "Фідес" отримала лише 55 мандатів і переходить в опозицію.

За словами Віктора Орбана, він бере поразку "на 100 відсотків на себе".

