"Я відчував біль". Орбан публічно скиглить через поразку на виборах

Глава угорського уряду Віктор Орбан вирішив поділитися своїми емоціями та думками після нищівної поразки його політсили “Фідес” на парламентських виборах.
Головні тези:
- За словами Орбана, він був переконаний у власній перемозі.
- Однак зараз бере поразку "на 100 відсотків на себе".
Орбан розуміє, що угорський народ його не вибрав
На переконання проросійського політика, "політична ера в Угорщині закінчилася".
Під час інтерв'ю проурядовому виданню Patrióta Віктор Орбан чітко заявив:
Як стверджує соратник Путіна, він навіть не сумнівався у перемозі власної політичної сили “Фідес”.
Однак, коли 12 квітня побачив офіційні результати парламентських виборів, то був дійсно шокованим.
Як уже згадувалося раніше, під час виборів 12 квітня опозиційна сила — партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром — здобула 138 із 199 місць у парламенті, отримавши конституційну більшість у дві третини.
Правляча партія "Фідес" отримала лише 55 мандатів і переходить в опозицію.
За словами Віктора Орбана, він бере поразку "на 100 відсотків на себе".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-