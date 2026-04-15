Орбан готовий розблокувати 90 млрд євро для України

Глава угорського уряду Віктор Орбан налаштований зняти своє вето з масштабного кредиту ЄС для України, але лише після відновлення постачання російської нафти. Про це повідомив майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр.

Орбан може піти на поступки щодо України

Як стверджує Петер Мадяр, його опонент готовий погодитися на надання Україні приблизно 90 мільярдів євро фінансової допомоги.

Однак, мовляв, це станеться лише тоді, коли буде відновлено транспортування російської нафти через трубопровід “Дружба”.

Що важливо розуміти, команда Орбана заблокував цей кредит, пов’язавши своє рішення з енергетичним конфліктом між Києвом та Будапештом.

У центрі уваги було про припинення постачання російської нафти через українську територію, що посилило напруження між країнами.

Переможець угорських виборів Петер Мадяр чітко дав зрозуміти, що після зміни влади Будапешт не буде перешкоджати допомозі Україні.

Попри це, Угорщина може не брати участі у фінансуванні цього кредиту, дозволивши іншим країнам ЄС просунути рішення без її участі.