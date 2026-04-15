Орбан готов разблокировать 90 млрд евро для Украины

Глава венгерского правительства Виктор Орбан настроен снять свое вето с масштабного кредита ЕС для Украины, но только после возобновления поставок российской нефти. Об этом сообщил будущий премьер Венгрии Петер Мадяр.

Орбан может пойти на уступки

Как утверждает Петер Мадяр, его оппонент готов согласиться на предоставление Украине около 90 миллиардов евро финансовой помощи.

Однако, мол, это произойдет только тогда, когда будет возобновлена транспортировка российской нефти через трубопровод "Дружба".

Что важно понимать, команда Орбана заблокировала этот кредит, связав свое решение с энергетическим конфликтом между Киевом и Будапештом.

В центре внимания было о прекращении поставок российской нефти через украинскую территорию, что усилило напряжение между странами.

Победитель венгерских выборов Петер Мадяр четко дал понять, что после смены власти Будапешт не будет препятствовать помощи Украине.

Несмотря на это, Венгрия может не участвовать в финансировании этого кредита, позволив другим странам ЕС продвинуть решение без ее участия.