"Я чувствовал боль". Орбан публично жалуется из-за поражения на выборах
Источник:  online.ua

Глава венгерского правительства Виктор Орбан решил поделиться своими эмоциями и мыслями после сокрушительного поражения его политсилы "Фидес" на парламентских выборах.

Главные тезисы

  • По словам Орбана, он был уверен в своей победе.
  • Однако сейчас берет поражение "100 процентов на себя".

По мнению пророссийского политика, "политическая эра в Венгрии закончилась".

Во время интервью проправительственному изданию Patrióta Виктор Орбан четко заявил:

Это очевидное поражение. Степень поражения огромен.

Как утверждает соратник Путина, он даже не сомневался в победе своей политической силы "Фидес".

Однако, когда 12 апреля увидел официальные результаты парламентских выборов, то был действительно шокирован.

Я чувствовал боль и пустоту… Даже я думал, что мы победим.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Как уже упоминалось ранее, на выборах 12 апреля оппозиционная сила — партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром — получила 138 из 199 мест в парламенте, получив конституционное большинство в две трети.

Правящая партия "Фидес" получила всего 55 мандатов и переходит в оппозицию.

По словам Виктора Орбана, он берет поражение "100 процентов на себя".

Больше по теме

Мадяр разгромно победил Орбана на парламентских выборах в Венгрии
Мадяр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он существенно отставал". Трамп впервые отреагировал на поражение Орбана
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан готов разблокировать 90 млрд евро для Украины
Орбан может пойти на уступки

