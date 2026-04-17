"Я чувствовал боль". Орбан публично жалуется из-за поражения на выборах

Глава венгерского правительства Виктор Орбан решил поделиться своими эмоциями и мыслями после сокрушительного поражения его политсилы "Фидес" на парламентских выборах.
Главные тезисы
- По словам Орбана, он был уверен в своей победе.
- Однако сейчас берет поражение "100 процентов на себя".
Орбан понимает, что венгерский народ его не избрал
По мнению пророссийского политика, "политическая эра в Венгрии закончилась".
Во время интервью проправительственному изданию Patrióta Виктор Орбан четко заявил:
Как утверждает соратник Путина, он даже не сомневался в победе своей политической силы "Фидес".
Однако, когда 12 апреля увидел официальные результаты парламентских выборов, то был действительно шокирован.
Как уже упоминалось ранее, на выборах 12 апреля оппозиционная сила — партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром — получила 138 из 199 мест в парламенте, получив конституционное большинство в две трети.
Правящая партия "Фидес" получила всего 55 мандатов и переходит в оппозицию.
По словам Виктора Орбана, он берет поражение "100 процентов на себя".
Больше по теме
