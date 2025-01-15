Я вимагаю. Дуда звернувся до союзників через новий конфлікт навколо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Я вимагаю. Дуда звернувся до союзників через новий конфлікт навколо України

Дуда і Зеленський

Польський лідер Анджей Дуда наполягає на тому, щоб держави Північноатлантичного альянсу уже зараз запросити Україну до НАТО.

Головні тези:

  • Членство України в НАТО розглядається як найефективніша гарантія безпеки для країни.
  • Майбутній президент США Дональд Трамп публічно висловлював свої зауваження з приводу можливого вступу України в НАТО.

НАТО — найкраща гарантія безпеки для України

З заявою з цього приводу президент Польщі виступив під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

Політик вкотре повторив, що вважає найбільш дієвою гарантією безпеки для України членство нашої держави в НАТО.

Попри це він додав, що вступ в Альянс до завершення бойових дій в Україні є неможливими.

На переконання Анджея Дуди, запрошення Україна могла б отримати вже зараз.

Після початку повномасштабного російського вторгнення я наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північноатлантичного альянсу.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

За словами польського лідера, дедалі більше очільників НАТО схиляються до запрошення України в НАТО.

Що Трамп говорить про потенційне членство України в НАТО

Нещодавно майбутній президент США почав публічно скаржитися, що чинний американський лідер Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.

Окрім того, він цинічно додав, що "може зрозуміти почуття" Росії з цього приводу.

І десь у цей час Байден сказав: "Ні, вони (українці. — ред.) повинні мати можливість приєднатися до НАТО". Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Майбутній президент США

Журналісти попросили республіканця пояснити, коли саме Штати заперечували можливість вступу України в НАТО.

За словами Трампа, це нібито “було завжди зрозуміло".

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