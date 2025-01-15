Я вимагаю. Дуда звернувся до союзників через новий конфлікт навколо України

Польський лідер Анджей Дуда наполягає на тому, щоб держави Північноатлантичного альянсу уже зараз запросити Україну до НАТО.
Головні тези:
- Членство України в НАТО розглядається як найефективніша гарантія безпеки для країни.
- Майбутній президент США Дональд Трамп публічно висловлював свої зауваження з приводу можливого вступу України в НАТО.
НАТО — найкраща гарантія безпеки для України
З заявою з цього приводу президент Польщі виступив під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.
Політик вкотре повторив, що вважає найбільш дієвою гарантією безпеки для України членство нашої держави в НАТО.
Попри це він додав, що вступ в Альянс до завершення бойових дій в Україні є неможливими.
На переконання Анджея Дуди, запрошення Україна могла б отримати вже зараз.
За словами польського лідера, дедалі більше очільників НАТО схиляються до запрошення України в НАТО.
Що Трамп говорить про потенційне членство України в НАТО
Нещодавно майбутній президент США почав публічно скаржитися, що чинний американський лідер Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.
Окрім того, він цинічно додав, що "може зрозуміти почуття" Росії з цього приводу.
Журналісти попросили республіканця пояснити, коли саме Штати заперечували можливість вступу України в НАТО.
За словами Трампа, це нібито “було завжди зрозуміло".
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