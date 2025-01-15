Я требую. Дуда обратился к союзникам из-за нового конфликта вокруг Украины

Польский лидер Анджей Дуда настаивает на том, чтобы государства Североатлантического альянса уже сейчас пригласят Украину в НАТО.
Главные тезисы
- Членство Украины в НАТО рассматривается как наиболее эффективная гарантия безопасности для страны.
- Будущий президент США Дональд Трамп публично высказывал свои замечания по поводу возможного вступления Украины в НАТО.
НАТО — лучшая гарантия безопасности для Украины
С заявлением по этому поводу президент Польши выступил во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Политик еще раз повторил, что считает наиболее действенной гарантией безопасности для Украины членство нашего государства в НАТО.
Несмотря на это, он добавил, что вступление в Альянс до завершения боевых действий в Украине невозможно.
По мнению Анджея Дуды, приглашение Украина могла бы получить уже сейчас.
По словам польского лидера, все большее число руководителей НАТО склоняются к приглашению Украины в НАТО.
Что Трамп говорит о потенциальном членстве Украины в НАТО
Недавно будущий президент США начал публично жаловаться, что действующий американский лидер Джо Байден нарушил соглашение об отказе принимать Украину в НАТО.
Кроме того, он цинично добавил, что "может понять чувство" России по этому поводу.
Журналисты попросили республиканца объяснить, когда именно Штаты отрицали возможность вступления Украины в НАТО.
По словам Трампа, это якобы "было всегда понятно".
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