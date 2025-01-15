Я требую. Дуда обратился к союзникам из-за нового конфликта вокруг Украины

Польский лидер Анджей Дуда настаивает на том, чтобы государства Североатлантического альянса уже сейчас пригласят Украину в НАТО.

НАТО — лучшая гарантия безопасности для Украины

С заявлением по этому поводу президент Польши выступил во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политик еще раз повторил, что считает наиболее действенной гарантией безопасности для Украины членство нашего государства в НАТО.

Несмотря на это, он добавил, что вступление в Альянс до завершения боевых действий в Украине невозможно.

По мнению Анджея Дуды, приглашение Украина могла бы получить уже сейчас.

После начала полномасштабного российского вторжения я упорно требую, чтобы страны НАТО оформили Украине приглашение к членству. Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности странами Североатлантического альянса. Анджей Дуда Президент Польши

По словам польского лидера, все большее число руководителей НАТО склоняются к приглашению Украины в НАТО.

Что Трамп говорит о потенциальном членстве Украины в НАТО

Недавно будущий президент США начал публично жаловаться, что действующий американский лидер Джо Байден нарушил соглашение об отказе принимать Украину в НАТО.

Кроме того, он цинично добавил, что "может понять чувство" России по этому поводу.

И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы — ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому поводу. Дональд Трамп Будущий президент США

Журналисты попросили республиканца объяснить, когда именно Штаты отрицали возможность вступления Украины в НАТО.