"Я вірю йому". Путін зміг обдурити спецпосланця Трампа

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф стверджує, що довіряє словам та обіцянкам російського диктатора Володимира Путіна. Останній заявив американському посадовцю, що не планує йти війною проти усієї Європи.
Головні тези:
- Спецпосланець Трампа налаштований оптимістично напередодні переговорів з Росією та Україною в Саудівській Аравії.
- Віткофф дедалі частіше намагається виправдати Путіна та його злочини.
Путін продовжує дурити команду Трампа
Як стверджує Стів Віткофф, він не став би говорити про війну РФ проти України, як про ситуацію схожу на 1939-1945.
Ба більше, американський посадовець заявив, що російський диктатор нібито “хоче миру”.
Окрім того, він висловив оптимізм напередодні старту перемовин із Росією та Україною 23-24 березня в Саудівський Аравії.
Що важливо розуміти, це не перша скандальна заява Віткоффа на його посаді. Так, нещодавно він заявив, що не вважає Путіна — диктатора та вбивцю — поганою людиною.
Також він збрехав, що більшість українців на окупованих територіях, хочуть стати громадянами РФ.
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