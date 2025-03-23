"Я вірю йому". Путін зміг обдурити спецпосланця Трампа
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"Я вірю йому". Путін зміг обдурити спецпосланця Трампа

Путін
Джерело:  Fox News

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф стверджує, що довіряє словам та обіцянкам російського диктатора Володимира Путіна. Останній заявив американському посадовцю, що не планує йти війною проти усієї Європи.

Головні тези:

  • Спецпосланець Трампа налаштований оптимістично напередодні переговорів з Росією та Україною в Саудівській Аравії.
  • Віткофф дедалі частіше намагається виправдати Путіна та його злочини.

Путін продовжує дурити команду Трампа

Як стверджує Стів Віткофф, він не став би говорити про війну РФ проти України, як про ситуацію схожу на 1939-1945.

Ба більше, американський посадовець заявив, що російський диктатор нібито “хоче миру”.

Я просто не бачу, що Путін хоче захопити всю Європу. Я вірю йому на слово. Я думаю, що європейці теж приходять до цього переконання… Це зовсім інша ситуація, ніж була у Другій світовій війні. У Другій світовій війні не було НАТО.

Стів Віткофф

Стів Віткофф

Спецпосланець президента США Дональда Трампа

Окрім того, він висловив оптимізм напередодні старту перемовин із Росією та Україною 23-24 березня в Саудівський Аравії.

Що важливо розуміти, це не перша скандальна заява Віткоффа на його посаді. Так, нещодавно він заявив, що не вважає Путіна — диктатора та вбивцю — поганою людиною.

Також він збрехав, що більшість українців на окупованих територіях, хочуть стати громадянами РФ.

Це російськомовні регіони, там було проведено референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під контролем Росії, — цинічно заявив він.

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