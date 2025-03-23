"Я ему верю". Путин смог обмануть спецпосланника Трампа
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Политика
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"Я ему верю". Путин смог обмануть спецпосланника Трампа

Путин продолжает обманывать команду Трампа
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Источник:  Fox News

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утверждает, что доверяет словам и обещаниям российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил американскому чиновнику, что не планирует идти войной против всей Европы.

Главные тезисы

  • Спецпосланник Трампа настроен оптимистично в преддверии переговоров с Россией и Украиной в Саудовской Аравии.
  • Уиткофф все чаще пытается оправдать Путина и его преступления.

Путин продолжает обманывать команду Трампа

Как утверждает Стив Уиткофф, он не стал бы говорить о войне РФ против Украины как о ситуации похожей на 1939-1945.

Более того, американское чиновник заявил, что российский диктатор якобы "хочет мира".

Я просто не вижу, что Путин хочет захватить всю Европу. Я верю ему на слово. Я думаю, что европейцы тоже приходят к этому убеждению… Это совсем другая ситуация, чем во Второй мировой войне. Во Второй мировой войне не было НАТО.

Стив Уиткофф

Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Дональда Трампа

Кроме того, он выразил оптимизм в преддверии старта переговоров с Россией и Украиной 23-24 марта в Саудовой Аравии.

Что важно понимать, это не первое скандальное заявление Уиткоффа. Так, недавно он заявил, что не считает Путина — диктатора и убийцу — плохим человеком.

Также он соврал, что большинство украинцев на оккупированных территориях хотят стать гражданами РФ.

Это русскоязычные регионы, там были проведены референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под контролем России, — цинично заявил он.

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