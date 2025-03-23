"Я ему верю". Путин смог обмануть спецпосланника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утверждает, что доверяет словам и обещаниям российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил американскому чиновнику, что не планирует идти войной против всей Европы.

Путин продолжает обманывать команду Трампа

Как утверждает Стив Уиткофф, он не стал бы говорить о войне РФ против Украины как о ситуации похожей на 1939-1945.

Более того, американское чиновник заявил, что российский диктатор якобы "хочет мира".

Я просто не вижу, что Путин хочет захватить всю Европу. Я верю ему на слово. Я думаю, что европейцы тоже приходят к этому убеждению… Это совсем другая ситуация, чем во Второй мировой войне. Во Второй мировой войне не было НАТО. Стив Уиткофф Спецпосланник президента США Дональда Трампа

Кроме того, он выразил оптимизм в преддверии старта переговоров с Россией и Украиной 23-24 марта в Саудовой Аравии.

Что важно понимать, это не первое скандальное заявление Уиткоффа. Так, недавно он заявил, что не считает Путина — диктатора и убийцу — плохим человеком.

Также он соврал, что большинство украинцев на оккупированных территориях хотят стать гражданами РФ.