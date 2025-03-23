"Я ему верю". Путин смог обмануть спецпосланника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утверждает, что доверяет словам и обещаниям российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил американскому чиновнику, что не планирует идти войной против всей Европы.
Главные тезисы
- Спецпосланник Трампа настроен оптимистично в преддверии переговоров с Россией и Украиной в Саудовской Аравии.
- Уиткофф все чаще пытается оправдать Путина и его преступления.
Путин продолжает обманывать команду Трампа
Как утверждает Стив Уиткофф, он не стал бы говорить о войне РФ против Украины как о ситуации похожей на 1939-1945.
Более того, американское чиновник заявил, что российский диктатор якобы "хочет мира".
Кроме того, он выразил оптимизм в преддверии старта переговоров с Россией и Украиной 23-24 марта в Саудовой Аравии.
Что важно понимать, это не первое скандальное заявление Уиткоффа. Так, недавно он заявил, что не считает Путина — диктатора и убийцу — плохим человеком.
Также он соврал, что большинство украинцев на оккупированных территориях хотят стать гражданами РФ.
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