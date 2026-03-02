Ядерна та ракетна програми Ірану загрожували США — Трамп

Президент США Дональд Трамп виступив з новими заявами щодо військової операції США проти Ірану. Так, він заявив, що ядерні розробки Ірану загрожували США.

Іран становив загрозу для США — Трамп

Програма режиму з розробки звичайних балістичних ракет швидко та драматично зростала. Це становило дуже явну та колосальну загрозу для Америки та наших сил, розміщених за кордоном, заявив Трамп.

Режим вже мав ракети, здатні досягати Європи та наших баз, і незабаром він мав би ракети, здатні досягти нашої прекрасної Америки. Дональд Трамп Президент США

Метою цієї швидкозростаючої ракетної програми було прикрити розробку їхньої ядерної зброї та надзвичайно ускладнити для будь-кого можливість зупинити їх у виробництві цієї суворо забороненої ядерної зброї.

Ми знищуємо ракетний потенціал Ірану, і ви бачите, що це відбувається щогодини, разом з їхньою здатністю виробляти абсолютно нові та досить хороші ракети.

По-друге, ми знищуємо їхній флот. Ми вже підбили 10 кораблів. Вони на дні моря.

З самого початку, каже Трамп, США прогнозували від чотирьох до п'яти тижнів на операцію в Ірані, але тепер є можливість піти набагато довше.

Хтось сьогодні сказав… вони сказали: «Ну що ж, президент хоче зробити це дуже швидко. Після цього йому стане нудно». Мені не буває нудно. У цьому немає нічого нудного.

Після знищення США ядерної програми Ірану Іран отримав попередження не робити жодних спроб відбудувати її в іншому місці.