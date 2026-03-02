Ядерна та ракетна програми Ірану загрожували США — Трамп

Президент США Дональд Трамп виступив з новими заявами щодо військової операції США проти Ірану. Так, він заявив, що ядерні розробки Ірану загрожували США.
Головні тези:
- Ядерна та ракетна програми Ірану становили загрозу для США та світової безпеки, за словами президента Трампа.
- Ціллю іранської ракетної програми було приховати розробку ядерної зброї та ускладнити можливість її зупинення.
Іран становив загрозу для США — Трамп
Програма режиму з розробки звичайних балістичних ракет швидко та драматично зростала. Це становило дуже явну та колосальну загрозу для Америки та наших сил, розміщених за кордоном, заявив Трамп.
Метою цієї швидкозростаючої ракетної програми було прикрити розробку їхньої ядерної зброї та надзвичайно ускладнити для будь-кого можливість зупинити їх у виробництві цієї суворо забороненої ядерної зброї.
По-друге, ми знищуємо їхній флот. Ми вже підбили 10 кораблів. Вони на дні моря.
З самого початку, каже Трамп, США прогнозували від чотирьох до п'яти тижнів на операцію в Ірані, але тепер є можливість піти набагато довше.
Після знищення США ядерної програми Ірану Іран отримав попередження не робити жодних спроб відбудувати її в іншому місці.
Але вони проігнорували ці попередження та відмовилися припинити свої зусилля щодо ядерної зброї.
