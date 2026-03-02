Ядерная и ракетная программы Ирана угрожали США — Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями по военной операции США против Ирана. Да, он заявил, что ядерные разработки Ирана угрожали США.
Главные тезисы
- Ядерная и ракетная программа Ирана являются угрозой для США и мировой безопасности, считает президент Трамп.
- Иран использовал ракеты для скрытия разработки ядерного оружия, усложняя возможность его остановки.
Иран представлял угрозу для США — Трамп
Программа режима разработки обычных баллистических ракет быстро и драматично росла. Это представляло очень явную и колоссальную угрозу для Америки и наших сил, размещенных за границей, заявил Трамп.
Целью этой быстрорастущей ракетной программы было прикрыть разработку их ядерного оружия и чрезвычайно усложнить для любого возможность остановить их на производстве этого строго запрещенного ядерного оружия.
Во-вторых, мы уничтожаем их флот. Мы уже подвели 10 кораблей. Они на дне моря.
С самого начала, говорит Трамп, США прогнозировали от четырех до пяти недель на операцию в Иране, но теперь есть возможность уйти гораздо дольше.
После уничтожения США ядерной программы Ирана Иран получил предупреждение не предпринимать никаких попыток отстроить ее в другом месте.
Но они проигнорировали эти предупреждения и отказались прекратить свои усилия по ядерному оружию.
