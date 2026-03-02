Ядерная и ракетная программы Ирана угрожали США — Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями по военной операции США против Ирана. Да, он заявил, что ядерные разработки Ирана угрожали США.

Иран представлял угрозу для США — Трамп

Программа режима разработки обычных баллистических ракет быстро и драматично росла. Это представляло очень явную и колоссальную угрозу для Америки и наших сил, размещенных за границей, заявил Трамп.

Режим уже имел ракеты, способные достигать Европы и наших баз, и вскоре он должен ракеты, способные достичь нашей прекрасной Америки. Дональд Трамп Президент США

Целью этой быстрорастущей ракетной программы было прикрыть разработку их ядерного оружия и чрезвычайно усложнить для любого возможность остановить их на производстве этого строго запрещенного ядерного оружия.

Мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана, и вы видите, что это происходит каждый час, вместе с их способностью производить совершенно новые и достаточно хорошие ракеты. Поделиться

Во-вторых, мы уничтожаем их флот. Мы уже подвели 10 кораблей. Они на дне моря.

С самого начала, говорит Трамп, США прогнозировали от четырех до пяти недель на операцию в Иране, но теперь есть возможность уйти гораздо дольше.

Кто сегодня сказал… они сказали: «Ну что ж, президент хочет сделать это очень быстро. После этого ему станет скучно». Мне не бывает скучно. В этом нет ничего скучного. Поделиться

После уничтожения США ядерной программы Ирана Иран получил предупреждение не предпринимать никаких попыток отстроить ее в другом месте.