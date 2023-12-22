Як будильник може нашкодити вашому здоров'ю — пояснення вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як будильник може нашкодити вашому здоров'ю — пояснення вчених

будильник
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Джерело:  online.ua

У сучасному бурхливому ритмі життя обійтися без будильника майже неможливо. Однак саме він може спровокувати чимало проблем зі здоров'ям.

Чому будильник небезпечний для здоров'я

Згідно з даними дослідників з Університету Вірджинії, близько 80% дорослих регулярно використовують будильник навіть не здогадуючись про те, джерелом якої шкоди він є.

Як зазначає авторка дослідження Йонсу Кім, звуковий сигнал будильника вранці може не лише зіпсувати настрій, а й збільшує ризики серцево-судинних захворювань.

Вчена розповідає, що учасниками її експерименту стали 32 людини, які під час сну носили розумний годинник та манжети для вимірювання тиску.

Після першої ночі вони прокидалися природно, без будильника, а наступного дня звуковий сигнал будильника розбудив через п'ять годин сну.

Будильник
Фото: unsplash.com

Пробудження з будильником. Що вдалося дізнатися в результаті нового дослідження

За словами вчених, які проводили експеримент, у тих, кого розбудив будильник, тиск був на 74% вищий, ніж у тих, хто прокинувся природно.

Йонсу Кім звертає увагу на те, що таке різке підвищення рівня артеріального тиску може нашкодити людям із серцево-судинними захворюваннями.

Що важливо розуміти, це створює додаткове навантаження на серце й може спровокувати не лише втому, а й задишку, занепокоєння, м'язову напругу в області шиї. У найгірших випадках може початися навіть носова кровотеча.

Ба більше, вдалося дізнатися, що ті учасники дослідження, які спали менш ніж сім годин, з більшою ймовірністю зазнавали різкого ранкового стрибка артеріального тиску.

Це може підвищити ризик інсульту або серцевого нападу через збільшення активності симпатичної нервової системи.

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