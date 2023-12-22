Як будильник може нашкодити вашому здоров'ю — пояснення вчених

У сучасному бурхливому ритмі життя обійтися без будильника майже неможливо. Однак саме він може спровокувати чимало проблем зі здоров'ям.
Чому будильник небезпечний для здоров'я
Згідно з даними дослідників з Університету Вірджинії, близько 80% дорослих регулярно використовують будильник навіть не здогадуючись про те, джерелом якої шкоди він є.
Як зазначає авторка дослідження Йонсу Кім, звуковий сигнал будильника вранці може не лише зіпсувати настрій, а й збільшує ризики серцево-судинних захворювань.
Вчена розповідає, що учасниками її експерименту стали 32 людини, які під час сну носили розумний годинник та манжети для вимірювання тиску.
Пробудження з будильником. Що вдалося дізнатися в результаті нового дослідження
За словами вчених, які проводили експеримент, у тих, кого розбудив будильник, тиск був на 74% вищий, ніж у тих, хто прокинувся природно.
Йонсу Кім звертає увагу на те, що таке різке підвищення рівня артеріального тиску може нашкодити людям із серцево-судинними захворюваннями.
Що важливо розуміти, це створює додаткове навантаження на серце й може спровокувати не лише втому, а й задишку, занепокоєння, м'язову напругу в області шиї. У найгірших випадках може початися навіть носова кровотеча.
Ба більше, вдалося дізнатися, що ті учасники дослідження, які спали менш ніж сім годин, з більшою ймовірністю зазнавали різкого ранкового стрибка артеріального тиску.
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