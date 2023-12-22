Как будильник может навредить вашему здоровью — объяснение ученых

В современном бурном ритме жизни обойтись без будильника почти невозможно. Однако именно он может спровоцировать множество проблем со здоровьем.

Почему будильник опасен для здоровья

Согласно данным исследователей из Университета Вирджинии, около 80% взрослых регулярно используют будильник, даже не догадываясь о том, источником какого количества проблем он является.

Как отмечает автор исследования Йонсу Ким, звуковой сигнал будильника утром может не только испортить настроение, но и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые рассказывают, что участниками ее эксперимента стали 32 человека, которые во время сна носили умные часы и манжеты для измерения давления.

После ночи они просыпались естественно, без будильника, а на следующий день звуковой сигнал будильника разбудил их через пять часов сна. Поделиться

Фото: unsplash.com

Пробуждение с будильником. Что удалось узнать в результате нового исследования

По словам ученых, которые проводили эксперимент, у тех, кого разбудил будильник, давление было на 74% выше, чем у проснувшихся естественным путем.

Йонсу Ким обращает внимание на то, что такое резкое повышение уровня артериального давления может навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Что важно понимать, это создает дополнительную нагрузку на сердце и может спровоцировать не только усталость, но и одышку, беспокойство, мышечное напряжение в области шеи. В худших случаях может начаться даже носовое кровотечение.

Более того, удалось узнать, что те участники исследования, которые спали менее семи часов, с большей вероятностью подвергались резкому утреннему скачку артериального давления.