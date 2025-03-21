Як іноземці можуть отримати громадянство України — алгоритм дій

Державна міграційна служба розробила та впроваджує в своїй роботі алгоритм прийняття до громадянства України деяких категорій іноземців. Міністерство внутрішніх справ уже опублікувало алгоритм дій, який допоможе розібратися у цьому питанні.

Алгоритм прийняття до громадянства України деяких категорій іноземців

Як набути громадянство України особі, яка має визначні заслуги перед Україною, або прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України. Для цього необхідно:

Звернутися особисто до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання.

Подати документи:

заяву про прийняття до громадянства України (за встановленою формою, формується в територіальному підрозділі ДМС, у 2 прим.);

подання на ім’я Президента України, центрального органу виконавчої влади України про те, що особа має визначні заслуги перед Україною, або про те, що прийняття до громадянства України становить державний інтерес для України (форма 21, 22)

національний паспорт з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку, з відміткою про законність проживання на території України (за наявності — посвідка на тимчасове або постійне проживання);

зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою, протягом двох років з моменту набуття громадянства України;

декларацію про відмову від іноземного громадянства (за встановленою формою);

3 фотокартки 35х45 мм;

квитанцію про сплату державного мита в сумі 8 грн. 50 коп.

Під час подання заяви пред’являються оригінали документів.

Отримати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Після видання Указу Президента України про прийняття особи до громадянства України отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України та подати заяву для оформлення паспорта громадянина України.

Як набути громадянство України особі, яка проходить/проходила військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України

особи, які проходять військову службу, — 3 роки безперервного проживання законних підставах з дня набрання чинності контрактом; особи, які проходили військову службу за контрактом, та звільнені з військової служби: 5 років безперервного проживання на законних підставах або перебування у шлюбі з громадянином України понад 2 роки. До уваги! Безперервність проживання не вимагається для осіб, які проходили військову службу за контрактом, та звільнені з військової служби за медичним висновком у зв’язку із непридатністю до проходження служби.

Потрібно звернутися особисто до територіального підрозділу ДМС за фактичним місцем проживання / перебування. Подати документи:

Заяву про прийняття до громадянства України (за встановленою формою, формується в територіальному підрозділі ДМС, у 2 прим.);

3 фотокартки 35х45 мм;

декларацію про відмову від іноземного громадянства (за встановленою формою);

довідку про доходи;

квитанцію про сплату державного мита в сумі 8 грн. 50 коп;

У разі проходження служби подається:

контракт про проходження служби та довідка з місця служби, військовий квиток, національний паспорт* з перекладом на українську мову та засвідченим в установленому порядку; зобов’язання про складання іспитів протягом двох років з моменту набуття громадянства України**.

У разі проходження служби та звільнення за медичним висновком у зв’язку з непридатністю до проходження служби подається довідка з місця служби про період проходження військової служби, засвідчена в установленому порядку копія наказу про звільнення з військової служби з підстав, передбачених підпунктом "б" пунктів 1 — 3 частини п’ятої статті 26 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", засвідчена в установленому порядку копія висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, військовий квиток, національний паспорт* з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку; сертифікати про складання іспитів.

Під час подання заяви пред’являються оригінали документів.

Отримати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Після видання Указу Президента України про прийняття особи до громадянства України отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України та подати заяву для оформлення паспорта громадянина України.

громадяни Росії, Республіки Білорусь, Вірменії, Болівії, Куби, КНДР, Нікарагуа, Судану, Сирії, Зімбабве, Венесуели можуть подати національний паспорт, термін дії якого закінчився. Іноземці, які набули громадянство України під час дії воєнного стану в України і подали зобов’язання про складання іспитів та продовжують проходити військову службу за контрактом, складають іспити протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Як набути громадянство України особі, яка проходить/проходила військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України та нагороджена державною нагородою України

Звернутися особисто до територіального підрозділу ДМС за фактичним місцем проживання / перебування.

Подати документи:

Заяву про прийняття до громадянства України (за встановленою формою, формується в територіальному підрозділі ДМС, у 2 прим.);

3 фотокартки 35х45 мм;

декларацію про відмову від іноземного громадянства особи (за встановленою формою);

квитанцію про сплату державного мита в сумі 8 грн. 50 коп;

У разі проходження служби подається: контракт про проходження служби та довідка з місця служби, військовий квиток, національний паспорт* з перекладом на українську мову засвідченим в установленому порядку, документ про нагородження державною нагородою;

зобов’язання про складання іспитів протягом двох років з моменту набуття громадянства України**;

У разі проходження служби та звільнення за медичним висновком у зв’язку з непридатністю до проходження служби подається: довідка з місця служби про період проходження військової служби, засвідчена в установленому порядку копія наказу про звільнення з військової служби з підстав, передбачених підпунктом "б" пунктів 1 — 3 частини п’ятої статті 26 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", засвідчена в установленому порядку копія висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, документ про нагородження державною нагородою, військовий квиток, національний паспорт* з перекладом на українську мову засвідченим в установленому порядку;

Під час подання заяви пред’являються оригінали документів.

Отримати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Після видання Указу Президента України про прийняття особи до громадянства України отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України та подати заяву для оформлення паспорта громадянина України.

громадяни Росії, Республіки Білорусь, Вірменії, Болівії, Куби, КНДР, Нікарагуа, Судану, Сирії, Зімбабве, Венесуели можуть подати національний паспорт, термін дії якого закінчився. Іноземці, які набули громадянство України під час дії воєнного стану в України і подали зобов’язання про складання іспитів та продовжують проходити військову службу за контрактом, складають іспити протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Як набути громадянство України іноземцям із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а саме іноземцями, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, та іншу) допомогу підрозділам ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань у зоні проведення АТО:

Звернутися особисто до територіального підрозділу ДМС за фактичним місцем проживання / перебування. Подати документи:

Заяву про прийняття до громадянства України (за встановленою формою, формується в територіальному підрозділі ДМС, у 2 прим.)

3 фотокартки 35х45 мм.

декларацію про відмову від іноземного громадянства (за встановленою формою)

посвідку на тимчасове проживання

національний паспорт* з перекладом на українську мову засвідченим в установленому порядку

зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою протягом двох років з моменту набуття громадянства України

Квитанцію про сплату державного мита в сумі 8 грн. 50 коп.

Під час подання заяви пред’являються оригінали документів.

Отримати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Як набути громадянство України іноземцям із числа осіб, зазначених у частині двадцять четвертій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а саме іноземцям, які в період дії воєнного стану в Україні надають/надавали стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, у тому числі підрозділам територіальної оборони, добровольчих формувань територіальних громад, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій

Умови набуття громадянства України:

три роки безперервного проживання на законних підставах після отримання посвідки на тимчасове проживання.

Звернутися особисто до територіального підрозділу ДМС за фактичним місцем проживання / перебування. Подати документи:

Заяву про прийняття до громадянства України (за встановленою формою, формується в територіальному підрозділі ДМС, у 2 прим.)

3 фотокартки 35х45 мм.

декларацію про відмову від іноземного громадянства (за встановленою формою)

посвідку на тимчасове проживання

національний паспорт* з перекладом на українську мову засвідченим в установленому порядку

сертифікати про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою

довідку про доходи

квитанцію про сплату державного мита в сумі 8 грн. 50 коп.

Під час подання заяви пред’являються оригінали документів

Отримати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Після видання Указу Президента України про прийняття особи до громадянства України отримати довідку про реєстрацію особи громадянином України та подати заяву для оформлення паспорта громадянина України.