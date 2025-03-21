Как иностранцы могут получить гражданство Украины — алгоритм действий

Государственная миграционная служба разработала и внедряет в своей работе алгоритм принятия в гражданство Украины некоторых категорий иностранцев. Министерство внутренних дел опубликовало алгоритм действий, который поможет разобраться в этом вопросе.

Алгоритм принятия в гражданство Украины некоторых категорий иностранцев

Как получить гражданство Украины лицу, которое имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины. Для этого необходимо:

Обратиться лично в территориальное подразделение ДМС по месту жительства.

Подать документы:

заявление о принятии в гражданство Украины (по установленной форме, формируется в территориальном подразделении ГТС, 2 шт.);

представление на имя Президента Украины, центрального органа исполнительной власти Украины о том, что лицо имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, или о том, что принятие в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины (форма 21, 22 )

национальный паспорт с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке, с отметкой о законности проживания на территории Украины (при наличии — вид на временное или постоянное проживание);

обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком, в течение двух лет с момента приобретения гражданства Украины;

декларацию об отказе от иностранного гражданства (по установленной форме);

3 фотографии 35х45 мм;

квитанцию об уплате госпошлины в сумме 8 грн. 50 коп.

При подаче заявления предъявляются оригиналы документов.

Получить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

После издания Указа Президента Украины о принятии лица в гражданство Украины получить справку о регистрации гражданином Украины и подать заявление для оформления паспорта гражданина Украины.

Как приобрести гражданство Украины лицу, проходящему/проходившую военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины

лица, проходящие военную службу, — 3 года непрерывного проживания на законных основаниях со дня вступления в силу контракта; лица, проходившие военную службу по контракту, и уволенные с военной службы: 5 лет непрерывного проживания на законных основаниях или пребывания в браке с гражданином Украины более 2 лет. К сведению! Непрерывность проживания не требуется для лиц, проходивших военную службу по контракту, и уволенных с военной службы по медицинскому заключению в связи с непригодностью к прохождению службы.

Следует обратиться лично в территориальное подразделение ДМС за фактическим местожительством/нахождением. Подать документы:

Заявление о принятии в гражданство Украины (по установленной форме, формируется в территориальном подразделении ГТС, в 2 шт.);

3 фотографии 35х45 мм;

декларацию об отказе от иностранного гражданства (по установленной форме);

справку о доходах;

квитанцию об уплате госпошлины в сумме 8 грн. 50 коп;

При прохождении службы подается:

контракт о прохождении службы и справка с места службы, военный билет, национальный паспорт* с переводом на украинский язык и удостоверенным в установленном порядке; обязательства о сдаче экзаменов в течение двух лет с момента приобретения гражданства Украины**.

В случае прохождения службы и увольнения по медицинскому заключению в связи с непригодностью к прохождению службы подается справка с места службы о периоде прохождения военной службы, заверенная в установленном порядке копия приказа об увольнении с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом "б" пунктов 1 — 3 части пятой статьи 26 ЗУ врачебной комиссии о непригодности к военной службе, военный билет, национальный паспорт* с переводом на украинский язык, удостоверенным в установленном порядке; сертификаты о сдаче экзаменов.

При подаче заявления предъявляются оригиналы документов.

Получить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины

После издания Указа Президента Украины о принятии лица в гражданство Украины получить справку о регистрации гражданином Украины и подать заявление для оформления паспорта гражданина Украины.

граждане России, Республики Беларусь, Армении, Боливии, Кубы, КНДР, Никарагуа, Судана, Сирии, Зимбабве, Венесуэлы могут предоставить национальный паспорт, срок действия которого истек. Иностранцы, которые приобрели гражданство Украины во время действия военного положения в Украине и подали обязательства о сдаче экзаменов и продолжают проходить военную службу по контракту, сдают экзамены в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как приобрести гражданство Украины лицу, проходящему военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины и награжденной государственной наградой Украины

Обратиться лично в территориальное подразделение ДМС за фактическим местожительством/нахождением.

Подать документы:

Заявление о принятии в гражданство Украины (по установленной форме, формируется в территориальном подразделении ГТС, в 2 шт.);

3 фотографии 35х45 мм;

право на отказ от иностранного гражданства лица (по установленной форме);

квитанцию об уплате госпошлины в сумме 8 грн. 50 коп;

При прохождении службы подается: контракт о прохождении службы и справка с места службы, военный билет, национальный паспорт* с переводом на украинский язык заверенным в установленном порядке, документ о награждении государственной наградой;

обязательства о сдаче экзаменов в течение двух лет с момента приобретения гражданства Украины**;

В случае прохождения службы и увольнения по медицинскому заключению в связи с непригодностью к прохождению службы подается: справка с места службы о периоде прохождения военной службы, заверенная в установленном порядке копия приказа об увольнении с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом "б" пунктов 1 — 3 части пятой статьи 26 ЗУ -врачебной комиссии о непригодности к военной службе, документ о награждении государственной наградой, военный билет, национальный паспорт* с переводом на украинский язык заверенным в установленном порядке;

При подаче заявления предъявляются оригиналы документов.

Получить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

После издания Указа Президента Украины о принятии лица в гражданство Украины получить справку о регистрации гражданином Украины и подать заявление для оформления паспорта гражданина Украины.

граждане России, Республики Беларусь, Армении, Боливии, Кубы, КНДР, Никарагуа, Судана, Сирии, Зимбабве, Венесуэлы могут предоставить национальный паспорт, срок действия которого истек. Иностранцы, которые получили гражданство Украины во время действия военного положения в Украине и подали обязательства о сдаче экзаменов и продолжают проходить военную службу по контракту, сдают экзамены в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как получить гражданство Украины иностранцам из числа лиц, указанных в части двадцатой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», а именно иностранцами, оказывавшими инструкторскую (стрелковую, тактическую, и другую) помощь подразделениям ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в зоне проведения

Обратиться лично в территориальное подразделение ДМС за фактическим местожительством/нахождением. Подать документы:

Заявление о принятии в гражданство Украины (по установленной форме, формируется в территориальном подразделении ГТС, в 2 шт.)

3 фотографии 35х45 мм.

декларацию об отказе от иностранного гражданства (по установленной форме)

вид на временное проживание

национальный паспорт* с переводом на украинский язык заверенным в установленном порядке

обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком в течение двух лет с момента приобретения гражданства Украины

Квитанцию об уплате госпошлины в сумме 8 грн. 50 коп.

При подаче заявления предъявляются оригиналы документов.

Получить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

Как приобрести гражданство Украины иностранцам из числа лиц, указанных в части двадцать четвертой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», а именно иностранцам, которые в период действия военного положения в Украине оказывают/предоставляли стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и т.п. вольческих формирований территориальных общин, находясь непосредственно в районах ведения боевых действий

Условия обретения гражданства Украины:

три года непрерывного проживания на законных основаниях после получения вида на жительство.

Обратиться лично в территориальное подразделение ДМС за фактическим местожительством/нахождением. Подать документы:

Заявление о принятии в гражданство Украины (по установленной форме, формируется в территориальном подразделении ГТС, в 2 шт.)

3 фотографии 35х45 мм.

декларацию об отказе от иностранного гражданства (по установленной форме)

вид на временное проживание

национальный паспорт* с переводом на украинский язык заверенным в установленном порядке

сертификаты о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком

справку о доходах

квитанцию об уплате госпошлины в сумме 8 грн. 50 коп.

При подаче заявления предъявляются оригиналы документов.

Получить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

После издания Указа Президента Украины о принятии лица в гражданство Украины получить справку о регистрации гражданином Украины и подать заявление для оформления паспорта гражданина Украины.