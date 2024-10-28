Як Моді може вплинути на завершення війни РФ проти України — відповідь Зеленського

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді міг би вплинути на завершення війни РФ проти України. На думку Володимира Зеленського, на території Індії могли б пройти переговори.
Головні тези:
- Моді може впливати на завершення війни в Україні як лідер великої країни з потужною економікою та впливом.
- Блокування економічних, енергетичних і оборонних ресурсів Росії може позбавити Москву можливості продовжувати агресію.
- Індія може стати посередником у майбутніх переговорах між Україною та Росією за сприянням Зеленського.
- Зеленський також закликав Моді допомогти з поверненням викрадених українських дітей, звернувшись до Путіна.
Моді може впливати на завершення війни в Україні
Володимир Зеленський підкреслив, що Моді, як лідер великої країни з потужною економікою та впливом, може значно сприяти закінченню війни.
Зеленський також додав, що блокування економічних, енергетичних і оборонних ресурсів Росії знизило б здатність Москви продовжувати агресію.
Індія, за його словами, могла б організувати мирний діалог, проте для цього потрібні підготовка та дотримання українського формату переговорів, зокрема за участі українського мирного саміту.
Президент зазначив, що представлений раніше план перемоги України — не предмет для компромісів чи переговорів із Росією. Це стосується і питання вступу України до НАТО.
Моді також може допомогти з поверненням викрадених Росією українських дітей.
Індія може стати посередником у майбутніх переговорах України та РФ
Нещодавно видання Politico писало про те, що президент України Володимир Зеленський разом з його командою відшукав ідеального посередника для мирних перемовин для припинення війни з Росією.
За словами журналістів, нібито мовиться про прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.
Що важливо розуміти, індійська влада досі публічно не засудила вторгнення РФ, однак, попри це, виступала за повагу до суверенітету і територіальної цілісності України, а також за припинення війни.
Як нові дані про посилення співпраці РФ та Індії вплинуть на позицію України — наразі невідомо
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