Як Моді може вплинути на завершення війни РФ проти України — відповідь Зеленського

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді міг би вплинути на завершення війни РФ проти України. На думку Володимира Зеленського, на території Індії могли б пройти переговори.

Моді може впливати на завершення війни в Україні

Володимир Зеленський підкреслив, що Моді, як лідер великої країни з потужною економікою та впливом, може значно сприяти закінченню війни.

Країна з таким масштабом не може лише декларувати інтерес у завершенні війни — прем'єр-міністр Моді має реальні важелі впливу. Це його велика цінність у будь-якому конфлікті і велика цінність Індії. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також додав, що блокування економічних, енергетичних і оборонних ресурсів Росії знизило б здатність Москви продовжувати агресію.

Індія, за його словами, могла б організувати мирний діалог, проте для цього потрібні підготовка та дотримання українського формату переговорів, зокрема за участі українського мирного саміту.

Президент зазначив, що представлений раніше план перемоги України — не предмет для компромісів чи переговорів із Росією. Це стосується і питання вступу України до НАТО.

Моді також може допомогти з поверненням викрадених Росією українських дітей.

Ви можете натиснути на Путіна, щоб він повернув українських дітей. Прем'єр-міністр Моді може використати свій вплив, звернувшись до Путіна з проханням повернути хоча б тисячу українських дітей, — додав Зеленський. Поширити

Індія може стати посередником у майбутніх переговорах України та РФ

Нещодавно видання Politico писало про те, що президент України Володимир Зеленський разом з його командою відшукав ідеального посередника для мирних перемовин для припинення війни з Росією.

За словами журналістів, нібито мовиться про прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.

Під час літніх переговорів Моді чітко дав зрозуміти, що, хоча Україні неминуче доведеться піти на компроміс у деяких питаннях, щоб завершити війну, однак про передачу території Росії не йдеться. Поширити

Що важливо розуміти, індійська влада досі публічно не засудила вторгнення РФ, однак, попри це, виступала за повагу до суверенітету і територіальної цілісності України, а також за припинення війни.