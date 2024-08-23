Моді в Києві виступив за дипломатичне закінчення війни Росії проти України

Індія наполягає на дипломатичному врегулюванні війни РФ проти України. Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі у Києві 23 серпня з президентом Володимиром Зеленським.

Індія готова зробити активний внесок для досягнення миру в Україні

За словами Моді, щодо війни Росії проти України Індія виконувала подвійну роль. Перша — гуманітарна допомога, друга полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни".

З повним переконанням ми трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не брали на себе таку роль. Ми ніколи не були нейтральними. І з першого дня у нас була своя сторона. Нашою стороною був мир. Нарендра Моді Прем’єр-міністр Індії

Сьогодні історичний день в українсько-індійських відносинах. Сьогодні вперше прем'єр-міністр Індії відвідує Україну. Це само по собі є дуже історичною подією. Завтра ваш національний день. Це дуже важливий день. Від себе особисто і від імені 1,4 млрд людей Індії я висловлюю вам найкращі побажання і сподіваюся на мир і процвітання України.

Прем'єр додав, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з президентом Путіним, я сказав йому, дивлячись йому в очі перед пресою, що це не ера війни. І минулого місяця, коли я знову відвідував Росію, щоб зустрітися з президентом Путіним, я чітко сказав йому, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Єдиний спосіб розв'язати проблеми — це діалог і дипломатія. І не втрачаючи жодної хвилини, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи. Поширити

Зеленський та Моді у Києві

Моді заявив Зеленському, що "Індія готова зробити свій проактивний внесок, і я особисто, як друг, якщо є якась роль, яку я можу зіграти, я дуже хотів би зіграти цю роль для досягнення миру".

Пане президенте, я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності. Тому я хотів би, щоб ми всі працювали над якнайшвидшим відновленням миру, і Індія буде готова зробити свій проактивний внесок у досягнення цієї мети.

Президенти України та Індії зробили спільну заяву

Індія наголошує на мирному врегулюванні воєнного конфлікту шляхом діалогу та дипломатії. Українська сторона вважає, що Спільне комюніке про основи миру, ухвалене на Саміті миру, може слугувати основою для подальших зусиль для встановлення справедливого миру.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками візиту Прем'єр-міністра Індії до України, оприлюдненій на сайті Президента України

Українська сторона наголосила, що Спільне комюніке про основи миру, ухвалене на Саміті миру, може слугувати основою для подальших зусиль для встановлення справедливого миру на основі діалогу, дипломатії та міжнародного права. Поширити

Іншим пунктом у спільній заяві наголошується, що «індійська сторона підтвердила свою принципову позицію та спрямованість на мирне врегулювання шляхом діалогу та дипломатії, у межах яких Індія взяла участь у Саміті миру, що відбувся в Бюргенштоку, Швейцарія, у червні 2024 року».

Також у документі йдеться про поточний стан економічного та гуманітарного співробітництва між Україною та Індією.