Моди в Киеве выступил за дипломатическое окончание войны России против Украины

Индия настаивает на дипломатическом урегулировании войны РФ против Украины. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Киеве 23 августа с президентом Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Индия настаивает на урегулировании войны России против Украины путем диалога и дипломатии.
- Президенты Индии и Украины обсудили укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
- Индия готова активно участвовать в установлении справедливого мира на основе международного права.
- Премьер-министр Моди подчеркнул важность уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Совместное заявление президентов Индии и Украины подчеркивает путь к миру через диалог и сотрудничество в соответствии с международным правом.
Индия готова внести активный вклад для достижения мира в Украине
По словам Моди, по поводу войны России против Украины Индия выполняла двойную роль. Первая — гуманитарная помощь, вторая состоит в том, чтобы "держаться подальше от войны".
Сегодня исторический день в украино-индийских отношениях. Сегодня впервые премьер-министр Индии посещает Украину. Это само по себе очень историческое событие. Завтра — ваш национальный день. Это очень важный день. От себя лично и от имени 1,4 млрд человек Индии я выражаю вам лучшие пожелания и надеюсь на мир и процветание Украины.
Премьер добавил, что Индия поддерживает уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Моди заявил Зеленскому, что "Индия готова внести свой проактивный вклад, и я лично как друг, если есть какая-то роль, которую я могу сыграть, я очень хотел бы сыграть эту роль для достижения мира".
Господин президент, я приехал накануне вашего Дня Независимости. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все работали над скорейшим восстановлением мира, и Индия будет готова внести свой проактивный вклад в достижение этой цели.
Президенты Украины и Индии сделали совместное заявление
Индия отмечает мирное урегулирование военного конфликта путем диалога и дипломатии. Украинская сторона считает, что Совместное коммюнике об основах мира, принятое на Саммите мира, может служить основой для дальнейших усилий по установлению справедливого мира.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита Премьер-министра Индии в Украину, обнародованном на сайте Президента Украины
Другим пунктом в совместном заявлении отмечается, что «индийская сторона подтвердила свою принципиальную позицию и направленность на мирное урегулирование путем диалога и дипломатии, в рамках которых Индия приняла участие в саммите мира, состоявшемся в Бюргенштоке, Швейцария, в июне 2024 года».
Также в документе идет речь о текущем состоянии экономического и гуманитарного сотрудничества между Украиной и Индией.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-