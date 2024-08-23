Моди в Киеве выступил за дипломатическое окончание войны России против Украины

Индия настаивает на дипломатическом урегулировании войны РФ против Украины. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Киеве 23 августа с президентом Владимиром Зеленским.

Индия готова внести активный вклад для достижения мира в Украине

По словам Моди, по поводу войны России против Украины Индия выполняла двойную роль. Первая — гуманитарная помощь, вторая состоит в том, чтобы "держаться подальше от войны".

Мы с полным убеждением держались подальше от войны, но это никогда не означало, что мы были просто безразличными наблюдателями. Мы никогда не принимали на себя такую роль. Мы никогда не были нейтральными. И с первого дня у нас была своя сторона. Нашей стороной был мир. Нарендра Моди Премьер-министр Индии

Сегодня исторический день в украино-индийских отношениях. Сегодня впервые премьер-министр Индии посещает Украину. Это само по себе очень историческое событие. Завтра — ваш национальный день. Это очень важный день. От себя лично и от имени 1,4 млрд человек Индии я выражаю вам лучшие пожелания и надеюсь на мир и процветание Украины.

Премьер добавил, что Индия поддерживает уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Два года назад в Самарканде, когда я встречался с президентом Путиным, я сказал ему, глядя ему в глаза перед прессой, что это не эпоха войны. И в прошлом месяце, когда я снова посещал Россию, чтобы встретиться с президентом Путиным, я ясно сказал ему, что проблемы нельзя решить на поле боя. Единственный способ решить проблемы — это диалог и дипломатия. И не теряя ни минуты, мы должны двигаться в этом направлении. Обе стороны должны сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса. Поделиться

Зеленский и Моди в Киеве

Моди заявил Зеленскому, что "Индия готова внести свой проактивный вклад, и я лично как друг, если есть какая-то роль, которую я могу сыграть, я очень хотел бы сыграть эту роль для достижения мира".

Господин президент, я приехал накануне вашего Дня Независимости. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все работали над скорейшим восстановлением мира, и Индия будет готова внести свой проактивный вклад в достижение этой цели.

Президенты Украины и Индии сделали совместное заявление

Индия отмечает мирное урегулирование военного конфликта путем диалога и дипломатии. Украинская сторона считает, что Совместное коммюнике об основах мира, принятое на Саммите мира, может служить основой для дальнейших усилий по установлению справедливого мира.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита Премьер-министра Индии в Украину, обнародованном на сайте Президента Украины

Украинская сторона подчеркнула, что Совместное коммюнике об основах мира, принятое на Саммите мира, может служить основой для дальнейших усилий по установлению справедливого мира на основе диалога, дипломатии и международного права. Поделиться

Другим пунктом в совместном заявлении отмечается, что «индийская сторона подтвердила свою принципиальную позицию и направленность на мирное урегулирование путем диалога и дипломатии, в рамках которых Индия приняла участие в саммите мира, состоявшемся в Бюргенштоке, Швейцария, в июне 2024 года».

Также в документе идет речь о текущем состоянии экономического и гуманитарного сотрудничества между Украиной и Индией.