Как Моде может повлиять на завершение войны РФ против Украины — ответ Зеленского

Премьер-министр Индии Нарендра Моди мог бы повлиять на завершение войны РФ против Украины. По мнению Владимира Зеленского, на территории Индии могли пройти переговоры.
Главные тезисы
- Нарендра Моди может сыграть ключевую роль в завершении войны РФ против Украины через участие в мирных переговорах.
- Украина надеется на поддержку Индии, чтобы ограничить экономические и оборонные ресурсы России и прекратить агрессию.
- Возвращение украденных детей и возможная посредническая роль Моди призваны способствовать мирному разрешению конфликта.
- Индийские власти публично не осудили вторжение РФ, однако поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, что может повлиять на исход переговоров.
Моде может влиять на завершение войны в Украине
Владимир Зеленский подчеркнул, что Моди как лидер большой страны с мощной экономикой и влиянием может значительно способствовать окончанию войны.
Зеленский также добавил, что блокирование экономических, энергетических и оборонных ресурсов России снизило способность Москвы продолжать агрессию.
Индия, по его словам, могла бы организовать мирный диалог, однако для этого необходима подготовка и соблюдение украинского формата переговоров, в том числе с участием украинского мирного саммита.
Президент отметил, что представленный ранее план победы Украины — не предмет для компромиссов или переговоров с Россией. Это касается и вопроса вступления Украины в НАТО.
Моде также может помочь с возвращением похищенных Россией украинских детей.
Индия может стать посредником во время будущих переговоров Украины и РФ
Недавно издание Politico писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с его командой нашел идеального посредника для мирных переговоров по прекращению войны с Россией.
По словам журналистов, якобы речь идет о премьер-министре Индии Нарендре Моди.
Что важно понимать, индийские власти до сих пор публично не осудили вторжение РФ, однако, несмотря на это, выступали за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за прекращение войны.
Как новые данные об усилении сотрудничества РФ и Индии повлияют на позицию Украины — пока неизвестно.
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