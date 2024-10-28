Как Моде может повлиять на завершение войны РФ против Украины — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Как Моде может повлиять на завершение войны РФ против Украины — ответ Зеленского

Как Моде может повлиять на завершение войны РФ против Украины — ответ Зеленского
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди мог бы повлиять на завершение войны РФ против Украины. По мнению Владимира Зеленского, на территории Индии могли пройти переговоры.

Главные тезисы

  • Нарендра Моди может сыграть ключевую роль в завершении войны РФ против Украины через участие в мирных переговорах.
  • Украина надеется на поддержку Индии, чтобы ограничить экономические и оборонные ресурсы России и прекратить агрессию.
  • Возвращение украденных детей и возможная посредническая роль Моди призваны способствовать мирному разрешению конфликта.
  • Индийские власти публично не осудили вторжение РФ, однако поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, что может повлиять на исход переговоров.

Моде может влиять на завершение войны в Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что Моди как лидер большой страны с мощной экономикой и влиянием может значительно способствовать окончанию войны.

Страна с таким масштабом не может только декларировать интерес в завершении войны — у премьер-министра Моди реальные рычаги влияния. Это его великая ценность в любом конфликте и большая ценность Индии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский также добавил, что блокирование экономических, энергетических и оборонных ресурсов России снизило способность Москвы продолжать агрессию.

Индия, по его словам, могла бы организовать мирный диалог, однако для этого необходима подготовка и соблюдение украинского формата переговоров, в том числе с участием украинского мирного саммита.

Президент отметил, что представленный ранее план победы Украины — не предмет для компромиссов или переговоров с Россией. Это касается и вопроса вступления Украины в НАТО.

Моде также может помочь с возвращением похищенных Россией украинских детей.

Вы можете нажать Путина, чтобы он вернул украинских детей. Премьер-министр Моди может использовать свое влияние, обратившись к Путину с просьбой вернуть хотя бы тысячу украинских детей, добавил Зеленский.

Индия может стать посредником во время будущих переговоров Украины и РФ

Недавно издание Politico писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с его командой нашел идеального посредника для мирных переговоров по прекращению войны с Россией.

По словам журналистов, якобы речь идет о премьер-министре Индии Нарендре Моди.

Во время летних переговоров Моди четко дал понять, что, хотя Украине неизбежно придется пойти на компромисс по некоторым вопросам, чтобы завершить войну, однако о передаче территории России речь не идет.

Что важно понимать, индийские власти до сих пор публично не осудили вторжение РФ, однако, несмотря на это, выступали за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за прекращение войны.

Как новые данные об усилении сотрудничества РФ и Индии повлияют на позицию Украины — пока неизвестно.

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