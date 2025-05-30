Як розвивається ситуація на основних напрямках фронту — зведення Генштабу

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 93 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Українські воїни успішно відбивають атаки загарбників на різних напрямках фронту.
- На Харківському напрямку зупинена атака ворога в районі Вовчанська, на Куп’янському напрямку боєзіткнення завершені.
- Українські оборонці стримують натиск противника на Покровському напрямку, відбивши 28 атак.
Актуальна ситуація на фронті 30 травня
Оперативна інформація станом на 16.00 30.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Українські воїни сьогодні зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська на Харківському напрямку.
На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Загризового, наразі боєзіткнення завершені.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. Дотепер тривають два бойових зіткнення.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямках Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, були зупинені українськими воїнами.
На Краматорському напрямку окупанти здійснюють спробу просунутися вперед в районі Часового Яру. Бойове зіткнення досі триває.
На Торецькому напрямку, в районі Торецька, наші воїни зупинили одну наступальну дію ворога, ще один бій триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 28 атак. Під авіаударами опинилися Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував в районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Зелене Поле. Три бойових зіткнення продовжуються досі.
На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Полтавці та Залізничному некерованими авіаракетами; по Верхній Терсі, Долинці та Гуляйполю — авіабомбами. Наступальних дій ворог не проводив.
Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку, окупанти намагались просунутися в напрямку Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку ворог провів дві безрезультатні атаки, окрім того, некерованими авіаракетами вдарив по Миколаївці.
На Курському напрямку українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 83 артилерійські обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
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