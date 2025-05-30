Як розвивається ситуація на основних напрямках фронту — зведення Генштабу

Оперативна інформація станом на 16.00 30.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Краматорському напрямку окупанти здійснюють спробу просунутися вперед в районі Часового Яру. Бойове зіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямках Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, були зупинені українськими воїнами.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. Дотепер тривають два бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Загризового, наразі боєзіткнення завершені.

Українські воїни сьогодні зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Торецькому напрямку, в районі Торецька, наші воїни зупинили одну наступальну дію ворога, ще один бій триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 28 атак. Під авіаударами опинилися Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував в районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Зелене Поле. Три бойових зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Полтавці та Залізничному некерованими авіаракетами; по Верхній Терсі, Долинці та Гуляйполю — авіабомбами. Наступальних дій ворог не проводив.

Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку, окупанти намагались просунутися в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві безрезультатні атаки, окрім того, некерованими авіаракетами вдарив по Миколаївці.