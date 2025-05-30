Как развивается ситуация на основных направлениях фронта — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Как развивается ситуация на основных направлениях фронта — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 93 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские воины продолжают успешно отбивать атаки захватчиков на разных направлениях фронта.
  • Захватчики совершили 93 боевых столкновения с украинскими защитниками.
  • Важные события на различных направлениях фронта, включая Харьковское, Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское и другие.

Актуальная ситуация на фронте 30 мая

Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • Украинские воины сегодня остановили одну атаку врага в районе Волчанска на Харьковском направлении.

  • На Купянском направлении агрессор четырежды совершал штурмовые действия в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Загрызового, в настоящее время боестолкновения завершены.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Карповки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили пять атак. Захватнические подразделения пытались пройти в направлениях Григоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, были остановлены украинскими воинами.

  • На Краматорском направлении оккупанты предпринимают попытку продвинуться вперед в районе Временного Яра Боевое столкновение продолжается.

  • На Торецком направлении, в районе Торецка, наши воины остановили одно наступательное действие врага, еще один бой продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 28 атак. Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое.

  • Сегодня на Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Одрадное, Шевченко, Новополье, Зеленое Поле. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационных ударов по Полтавке и Железнодорожному неуправляемым авиаракетам; по Верхней Терсе, Долинке и Гуляйполю — авиабомбами. Наступательных действий враг не производил.

  • Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, кафиры пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

  • В Приднепровском направлении враг провел две безрезультатные атаки, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Николаевке.

  • На Курском направлении украинские защитники отразили 12 атак россиян, еще пять боевых столкновений продолжаются. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 83 артиллерийских обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

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