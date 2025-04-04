Як у Росії. Влада Словаччини намагається ухвалити закон про "іноагентів"

Уряд Словаччини намагається проштовхнути через парламент поправки до законодавства, які за своїм змістом фактично дорівнюють російському закону про "іноземних агентів" та його грузинському аналогу.

У Фіцо хочуть ухвалити свій закон про”іноагентів”

Тисячі словаків вийшли на марш проти цих законодавчих змін. Вуличні акції протесту відбулися у Братиславі, Кошице та інших містах.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже давно намагається підкорити неурядові організації та незалежні ЗМІ. Ще у 2023 році він пообіцяв запровадити закон, який би визначав їх як іноземних агентів, якщо вони отримують фінансування з-за кордону.

Станом на сьогодні відповідна поправка до закону перебуває у другому читанні в парламенті. Голосування за неї має відбутися наступного тижня.

Нещодавно Європейська комісія попередила уряд Словаччини про неприпустимість ухвалення закону і про неминучість заходів Брюсселя у відповідь. Численні неурядові та правозахисні організації, включно з Amnesty International, теж засудили законопроєкт. Поширити

Люсія Стасселова з ініціативи "Мир Україні", яка організовує протести по всій країні, назвала закон "інструментом системного демонтажу громадянського суспільства".

Цей закон скопійований з Росії, де подібне законодавство використовується для знищення незалежних організацій, ув'язнення опозиційних діячів, примусу до мовчання ЗМІ та репресій. Ми не дозволимо Словаччині піти цим шляхом.

Сам прем’єр Фіцо сказав, що поважає право людей на протест, але заперечив, що він копіює російський досвід придушення інакомислення.

Проєкт закону про неурядові організації не має нічого спільного з російським, американським чи ізраїльським законодавством. У них (опозиційно налаштованих громадян – ред.) закінчилося, проти чого протестувати, тож тепер вони просто вигадують ще одну брехню. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Як зазначає Politico, Угорщина ухвалила подібний закон у 2017 році, але була змушена його скасувати у 2023 році після того, як Суд Європейського Союзу визнав його незаконним.