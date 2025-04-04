Як у Росії. Влада Словаччини намагається ухвалити закон про "іноагентів"
Категорія
Політика
Дата публікації

Як у Росії. Влада Словаччини намагається ухвалити закон про "іноагентів"

Фіцо
Джерело:  Politico

Уряд Словаччини намагається проштовхнути через парламент поправки до законодавства, які за своїм змістом фактично дорівнюють російському закону про "іноземних агентів" та його грузинському аналогу.

Головні тези:

  • Уряд Словаччини хоче ухвалити закон про іноагентів, схожий на російський, що викликає масові протести серед громадян.
  • Проект закону розглядається у другому читанні в парламенті, а європейські органи висловлюють своє обурення цими законодавчими змінами.

У Фіцо хочуть ухвалити свій закон про”іноагентів”

Тисячі словаків вийшли на марш проти цих законодавчих змін. Вуличні акції протесту відбулися у Братиславі, Кошице та інших містах.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже давно намагається підкорити неурядові організації та незалежні ЗМІ. Ще у 2023 році він пообіцяв запровадити закон, який би визначав їх як іноземних агентів, якщо вони отримують фінансування з-за кордону.

Станом на сьогодні відповідна поправка до закону перебуває у другому читанні в парламенті. Голосування за неї має відбутися наступного тижня.

Нещодавно Європейська комісія попередила уряд Словаччини про неприпустимість ухвалення закону і про неминучість заходів Брюсселя у відповідь. Численні неурядові та правозахисні організації, включно з Amnesty International, теж засудили законопроєкт.

Люсія Стасселова з ініціативи "Мир Україні", яка організовує протести по всій країні, назвала закон "інструментом системного демонтажу громадянського суспільства".

Цей закон скопійований з Росії, де подібне законодавство використовується для знищення незалежних організацій, ув'язнення опозиційних діячів, примусу до мовчання ЗМІ та репресій. Ми не дозволимо Словаччині піти цим шляхом.

Сам прем’єр Фіцо сказав, що поважає право людей на протест, але заперечив, що він копіює російський досвід придушення інакомислення.

Проєкт закону про неурядові організації не має нічого спільного з російським, американським чи ізраїльським законодавством. У них (опозиційно налаштованих громадян – ред.) закінчилося, проти чого протестувати, тож тепер вони просто вигадують ще одну брехню.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

Як зазначає Politico, Угорщина ухвалила подібний закон у 2017 році, але була змушена його скасувати у 2023 році після того, як Суд Європейського Союзу визнав його незаконним.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Протести у Словаччині. Фіцо цинічно відмовився йти у відставку
Фіцо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабні акції протесту проти уряду Фіцо проходять у 50 містах світу
Фіцо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Протестувальники у Словаччині вимагали відставки прем'єр-міністра Фіцо
Братислава

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?