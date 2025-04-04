Как в России. Власти Словакии пытаются принять закон об "иноагентах"
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Политика
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Как в России. Власти Словакии пытаются принять закон об "иноагентах"

Фицо
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Источник:  Politico

Правительство Словакии пытается протолкнуть через парламент поправки к законодательству, которые по своему содержанию фактически равны российскому закону об "иностранных агентах" и его грузинском аналоге.

Главные тезисы

  • Правительство Словакии пытается протолкнуть закон об “иноагентах”, похожий на российский, вызывая массовые протесты среди населения.
  • Проект закона о “иноагентах” подобен законодательству России и Грузии, что вызывает возмущение как внутри страны, так и со стороны европейских органов.
  • Европейская комиссия и многочисленные неправительственные организации осудили законопроект, выражая готовность принять ответные меры в случае его принятия.

У Фицо хотят принять свой закон об "иноагентах"

Тысячи словаков вышли на марш против этих законодательных изменений. Уличные акции протеста прошли в Братиславе, Кошице и других городах.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже давно пытается покорить неправительственные организации и независимые СМИ. Еще в 2023 году он пообещал ввести закон, который определял бы их как иностранных агентов, если они получают финансирование из-за границы.

На сегодня соответствующая поправка к закону находится во втором чтении в парламенте. Голосование за нее должно состояться на следующей неделе.

Недавно Европейская комиссия предупредила правительство Словакии о недопустимости принятия закона и о неизбежности ответных мер Брюсселя. Многочисленные неправительственные и правозащитные организации, включая Amnesty International, тоже осудили законопроект.

Люсия Стасселова по инициативе "Мир Украины", организующей протесты по всей стране, назвала закон "инструментом системного демонтажа гражданского общества".

Этот закон скопирован из России, где подобное законодательство используется для уничтожения независимых организаций, ареста оппозиционных деятелей, принуждения к молчанию СМИ и репрессий. Мы не позволим Словакии пойти по этому пути.

Сам премьер Фицо сказал, что уважает право людей на протест, но возразил, что он копирует российский опыт подавления инакомыслия.

Проект закона о неправительственных организациях не имеет ничего общего с российским, американским или израильским законодательством. У них (оппозиционно настроенных граждан — ред.) закончилось, против чего протестовать, так что теперь они просто придумывают еще одну ложь.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Как отмечает Politico, Венгрия приняла подобный закон в 2017 году, но была вынуждена отменить его в 2023 году после того, как Суд Европейского Союза признал его незаконным.

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