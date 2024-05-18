Як українці в окупації можуть допомогти ЗСУ — пояснення партизана

Чимало громадян України на окупованих Росією територіях не просто чекають успішного контрнаступу ЗСУ, й роблять все можливе, щоб він відбувся якомога швидше, передаючи нашим воїнам важливі дані про ворога. Про в інтерв'ю Online.UA розповів військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін.
Бути інформатором для ЗСУ вкрай небезпечно, але можливо
За словами бійця ЗСУ, чітких інструкцій, які допоможуть на 100% вижити в окупації, передаючи розвідувальні дані, просто не існує: ні з одного, ні з іншого боку.
Артем Карякін наголошує, що вкрай важливо усвідомлювати, що російські окупанти теж навчаються та працюють у цьому напрямі.
Партизан наголошує, що ворог доступ до певних месенджерів, до прикладу, до Telegram, а також до відновлення листування.
Як зазначає партизан, у багатьох працівників Telegram батьки, родичі живуть на території Російської Федерації, навіть якщо ці люди виїхали.
Влада РФ використовує різні методи шантажу та отримує таким чином дані, які їй потрібні.
Дані можна відправляти через Signal
За словами бійця ЗСУ, за ці два роки повномасштабної війни росіяни чітко зрозуміли, що Луганська область їм не належить, що вони на чужій землі.
Це сталося завдяки тому, що місцеві люди допомагали Збройним силам України, спецслужбам, публікаціям фотографій техніки на вулицях цих міст.
За словами партизана, Signal справді є робочим інструментом для передання даних ЗСУ, однак важливо розуміти, що серед окупантів він уже визнаний месенджером для передачі розвідданих, тому українцям в окупації важливо бути обережними.
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