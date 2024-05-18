Як українці в окупації можуть допомогти ЗСУ — пояснення партизана

Чимало громадян України на окупованих Росією територіях не просто чекають успішного контрнаступу ЗСУ, й роблять все можливе, щоб він відбувся якомога швидше, передаючи нашим воїнам важливі дані про ворога. Про в інтерв'ю Online.UA розповів військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін.

Бути інформатором для ЗСУ вкрай небезпечно, але можливо

За словами бійця ЗСУ, чітких інструкцій, які допоможуть на 100% вижити в окупації, передаючи розвідувальні дані, просто не існує: ні з одного, ні з іншого боку.

Артем Карякін наголошує, що вкрай важливо усвідомлювати, що російські окупанти теж навчаються та працюють у цьому напрямі.

Партизан наголошує, що ворог доступ до певних месенджерів, до прикладу, до Telegram, а також до відновлення листування.

Є доступ до того, щоб певні канали закривати. На їхню скаргу чомусь Telegram-канали деякі перестають функціонувати. На наші скарги такого не відбувається. Потрібно розуміти, що Telegram таки російська соцмережа, її власник росіянин, хоч би яким він був. Але треба розуміти, що у їхньому штаті працює багато росіян. І вони можуть чи то за гроші співпрацювати, чи то шляхом шантажу, що часто використовує ворог. Артем “Східний” Карякін Військовослужбовець ЗСУ та партизан

Як зазначає партизан, у багатьох працівників Telegram батьки, родичі живуть на території Російської Федерації, навіть якщо ці люди виїхали.

Влада РФ використовує різні методи шантажу та отримує таким чином дані, які їй потрібні.

Як мінімум, ми знаємо точно, що росіяни мають спосіб відновлювати віддалені листування в Telegram. Головна проблема в тому, що у нас немає жодної соціальної мережі, яку ми хоча б частково контролювали, — пояснює Артем Карякін. Поширити

Дані можна відправляти через Signal

За словами бійця ЗСУ, за ці два роки повномасштабної війни росіяни чітко зрозуміли, що Луганська область їм не належить, що вони на чужій землі.

Це сталося завдяки тому, що місцеві люди допомагали Збройним силам України, спецслужбам, публікаціям фотографій техніки на вулицях цих міст.

Вони дозволили досягти ефекту, коли росіяни приїжджають на ці землі, побоюючись місцевих. І тому навіть можна просто проходити на вулиці із телефоном у руках, це вже викличе підозри. Перевіряють в основному Telegram, перевіряють месенджер Signal, якщо він встановлений. Якщо Signal встановлений — це вже 50% до того, що ти на превентивне затримання на 60 днів точно поїдеш і там зізнаєшся у всьому. Артем “Східний” Карякін Військовослужбовець ЗСУ та партизан

За словами партизана, Signal справді є робочим інструментом для передання даних ЗСУ, однак важливо розуміти, що серед окупантів він уже визнаний месенджером для передачі розвідданих, тому українцям в окупації важливо бути обережними.