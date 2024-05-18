Как украинцы в оккупации могут помочь ВСУ — объяснение партизана

Многие граждане Украины на оккупированных Россией территориях не просто ждут успешного контрнаступления ВСУ, но и делают все возможное, чтобы оно произошло как можно скорее, передавая нашим воинам важные данные о враге. Об этом в интервью Online.UA рассказал военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин.
Быть информатором для ВСУ крайне опасно, но возможно
По словам бойца ВСУ, четких инструкций, которые помогут на 100% выжить в оккупации, передавая разведывательные данные, просто не существует: ни с одной, ни с другой стороны.
Артем Карякин отмечает, что крайне важно осознавать, что российские оккупанты тоже учатся и работают в этом направлении.
Партизан отмечает, что враг имеет доступ к определенным мессенджерам, к примеру, к Telegram, а также к возобновлению переписки.
Как отмечает партизан, у многих работников Telegram родители, родственники живут на территории Российской Федерации, даже если эти люди уехали.
Власти РФ используют различные методы шантажа и получают таким образом данные, которые им нужны.
Данные можно отправлять через Signal
По словам бойца ВСУ, за эти два года полномасштабной войны россияне поняли, что Луганская область им не принадлежит, что они на чужой земле.
Это произошло благодаря тому, что местные люди помогали Вооруженным силам Украины, спецслужбам, публикациями фотографий техники на улицах этих городов.
По словам партизана, Signal действительно является рабочим инструментом для передачи данных ВСУ, однако важно понимать, что среди оккупантов он уже признан мессенджером для передачи разведданных, поэтому украинцам в оккупации важно быть осторожными.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-