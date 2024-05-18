Как украинцы в оккупации могут помочь ВСУ — объяснение партизана

Многие граждане Украины на оккупированных Россией территориях не просто ждут успешного контрнаступления ВСУ, но и делают все возможное, чтобы оно произошло как можно скорее, передавая нашим воинам важные данные о враге. Об этом в интервью Online.UA рассказал военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Східний" Карякин.

Быть информатором для ВСУ крайне опасно, но возможно

По словам бойца ВСУ, четких инструкций, которые помогут на 100% выжить в оккупации, передавая разведывательные данные, просто не существует: ни с одной, ни с другой стороны.

Артем Карякин отмечает, что крайне важно осознавать, что российские оккупанты тоже учатся и работают в этом направлении.

Партизан отмечает, что враг имеет доступ к определенным мессенджерам, к примеру, к Telegram, а также к возобновлению переписки.

Есть доступ к тому, чтобы некоторые каналы закрывать. По их жалобе почему-то Telegram-каналы некоторые перестают функционировать. По нашим жалобам такого не происходит. Нужно понимать, что Telegram все-таки российская соцсеть, ее владелец россиянин, каким бы он ни был. Но надо понимать, что в их штате работают много россиян. И они могут то ли за деньги сотрудничать, то ли путем шантажа, которые часто использует Кремль. Артем "Східий" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

Как отмечает партизан, у многих работников Telegram родители, родственники живут на территории Российской Федерации, даже если эти люди уехали.

Власти РФ используют различные методы шантажа и получают таким образом данные, которые им нужны.

Как минимум, мы знаем точно, что у россиян есть способ возобновлять удаленные переписки в Telegram. Главная проблема в том, что у нас нет ни одной социальной сети, которую мы хотя бы частично контролировали, — объясняет Артем Карякин. Поделиться

Данные можно отправлять через Signal

По словам бойца ВСУ, за эти два года полномасштабной войны россияне поняли, что Луганская область им не принадлежит, что они на чужой земле.

Это произошло благодаря тому, что местные люди помогали Вооруженным силам Украины, спецслужбам, публикациями фотографий техники на улицах этих городов.

Они позволили добиться эффекта, когда россияне приезжают на эти земли, опасаясь местных. И потому даже можно просто проходить по улице с телефоном в руках, это уже вызовет подозрения. Проверяют в основном Telegram, проверяют мессенджер Signal, если он установлен. Если Signal установлен — это уже 50% к тому, что ты на превентивное задержание на 60 дней точно уедешь и там признаешься во всем. Артем "Східний" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

По словам партизана, Signal действительно является рабочим инструментом для передачи данных ВСУ, однако важно понимать, что среди оккупантов он уже признан мессенджером для передачи разведданных, поэтому украинцам в оккупации важно быть осторожными.