Як Україні швидко перемогти Росію — пояснення Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Як Україні швидко перемогти Росію — пояснення Зеленського

Володимир Зеленський
Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський звернув увагу союзників на те, що настав час, коли Україна повинна отримати усю необхідну зброю, щоб остаточно розгромити армію РФ.

Головні тези:

  • Потреба в мобілізації в Україні є відчутною в умовах війни, адже це питання є важливим для відстоювання країни.
  • Режим Путіна може продовжувати загарбницьку війну проти України, поки його не зупинить увесь світ.
  • Разом з Німеччиною Україна здатна забезпечити блекаут російському терору та сприяти встановленню справжнього миру в регіоні.

Україна не зможе виграти війну без допомоги партнерів

З заявою з цього приводу президент виступив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Питання: чи не настав той момент, щоби партнери дали нам ту всю зброю, щоби ми могли викинути росіян? Настав! — підкреслив український лідер.

Окрім того, Володимир Зеленський вкотре пояснив потребу мобілізації в країні.

Я абсолютно тверезо на це дивлюся, тому що мобілізація у нас йде через воєнний стан, через стан війни йде з першого дня. Я бачу, що це питання є у суспільстві, безумовно. Не перший день війна. Але, якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Чому світ досі не зміг зупинити Росію

На переконання Володимира Зеленського, міжнародній спільноті потрібно нарешті подивитися правді в очі та визнати, що саме вона дає можливість режиму Путіна продовжувати загарбницьку війну проти України.

Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру, бо це ключова перевага Путіна — ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони, — наголосив президент України.

Він також додав, що Київ та його союзники повинні зробити все можливе, щоб “забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру”.

І разом з Німеччиною ми здатні це зробити, — переконаний український лідер.

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