Як Україні швидко перемогти Росію — пояснення Зеленського

Глава держави Володимир Зеленський звернув увагу союзників на те, що настав час, коли Україна повинна отримати усю необхідну зброю, щоб остаточно розгромити армію РФ.
Головні тези:
- Потреба в мобілізації в Україні є відчутною в умовах війни, адже це питання є важливим для відстоювання країни.
- Режим Путіна може продовжувати загарбницьку війну проти України, поки його не зупинить увесь світ.
- Разом з Німеччиною Україна здатна забезпечити блекаут російському терору та сприяти встановленню справжнього миру в регіоні.
Україна не зможе виграти війну без допомоги партнерів
З заявою з цього приводу президент виступив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Окрім того, Володимир Зеленський вкотре пояснив потребу мобілізації в країні.
Чому світ досі не зміг зупинити Росію
На переконання Володимира Зеленського, міжнародній спільноті потрібно нарешті подивитися правді в очі та визнати, що саме вона дає можливість режиму Путіна продовжувати загарбницьку війну проти України.
Він також додав, що Київ та його союзники повинні зробити все можливе, щоб “забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру”.
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