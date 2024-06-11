Україна планує побудувати до 1 ГВт маневреної генерації. Зеленський розкрив деталі

За словами українського лідера Володимира Зеленського, протягом поточного року Україна за допомогою союзників налаштована побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації, а також ще 4 гігавати найблжчими роками.
Головні тези:
- Наслідки ударів РФ для енергетики України спричинили втрату понад половини виробництва електроенергії.
- Лідери у галузі маневреної газової генерації - європейські та німецькі компанії.
- Плани української влади передбачають побудову ще 4 ГВт генерації в найближчі роки для зміцнення енергетики.
- Пріоритетом української влади є зміцнення енергозабезпечення після російських терористичних ударів.
Зеленський поділився новими планами української влади
Нові деталі він озвучив під час відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.
Глава держави звернув увагу на те, що одним з елементів для нормального функціонування енергетики України є висока, ефективна, децентралізована маневрена газова генерація.
Що важливо розуміти, саме вона здатна розв'язати проблему дефіциту енергії вже сьогодні, а завтра буде переведена на воду та збалансує нову "зелену" енергію.
Що відомо про наслідки ударів РФ для енергетики України
Ще 5 червня видання Financial Times написало про те, що за період повномасштабної війни країна-агресорка РФ знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.
За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, а це означає, що економія буде частиною повсякденного життя українців протягом найближчих років.
Денис Шмигаль наголосив, що наразі пріоритет — зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.
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