Україна планує побудувати до 1 ГВт маневреної генерації. Зеленський розкрив деталі

За словами українського лідера Володимира Зеленського, протягом поточного року Україна за допомогою союзників налаштована побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації, а також ще 4 гігавати найблжчими роками.

Зеленський поділився новими планами української влади

Нові деталі він озвучив під час відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

Глава держави звернув увагу на те, що одним з елементів для нормального функціонування енергетики України є висока, ефективна, децентралізована маневрена газова генерація.

Що важливо розуміти, саме вона здатна розв'язати проблему дефіциту енергії вже сьогодні, а завтра буде переведена на воду та збалансує нову "зелену" енергію.

У цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Прямо в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 гігавата потужності вже цього року. Сьогодні і ще 4 гігавати в найближчі роки. Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про наслідки ударів РФ для енергетики України

Ще 5 червня видання Financial Times написало про те, що за період повномасштабної війни країна-агресорка РФ знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

До повномасштабного вторгнення Росії внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт електроенергії, що було одним з найбільших у Європі. Зараз ця потужність виробництва впала нижче 20 ГВт через обстріли та російську окупацію, яка вивела електростанції з ладу, — зазначили британські журналісти. Поширити

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, а це означає, що економія буде частиною повсякденного життя українців протягом найближчих років.