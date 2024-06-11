Украина планирует построить до 1 ГВт маневренной генерации. Зеленский раскрыл детали

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в течение текущего года Украина с помощью союзников настроена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации, а также еще 4 гигаватта в ближайшие годы.
Главные тезисы
- Последствия ударов РФ для энергетики Украины повлекли за собой потерю более половины производства электроэнергии.
- Лидеры в области маневренной газовой генерации – европейские и немецкие компании.
- Планы украинской власти предусматривают строительство еще 4 ГВт генерации в ближайшие годы для укрепления энергетики.
- Приоритетом украинских властей является укрепление энергообеспечения после российских террористических ударов.
Зеленский поделился новыми планами украинской власти
Новые детали он озвучил во время открытия Ukraine Recovery Conference 2024 года.
Глава государства обратил внимание на то, что одним из элементов для нормального функционирования энергетики Украины является высокая, эффективная, децентрализованная маневренная газовая генерация.
Что важно понимать, именно она способна решить проблему дефицита энергии уже сегодня, а завтра будет переведена на воду и сбалансирует новую "зеленую" энергию.
Что известно о последствиях ударов РФ для энергетики Украины
Еще 5 июня издание Financial Times написало о том, что за период полномасштабной войны страна-агрессорка РФ уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.
По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, последствия российских атак на энергетику страны долгосрочны, а это значит, что экономия будет частью повседневной жизни украинцев в ближайшие годы.
Денис Шмигаль подчеркнул, что приоритет — укрепление энергетики после российских террористических ударов.
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