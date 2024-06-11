Украина планирует построить до 1 ГВт маневренной генерации. Зеленский раскрыл детали

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в течение текущего года Украина с помощью союзников настроена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации, а также еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

Зеленский поделился новыми планами украинской власти

Новые детали он озвучил во время открытия Ukraine Recovery Conference 2024 года.

Глава государства обратил внимание на то, что одним из элементов для нормального функционирования энергетики Украины является высокая, эффективная, децентрализованная маневренная газовая генерация.

Что важно понимать, именно она способна решить проблему дефицита энергии уже сегодня, а завтра будет переведена на воду и сбалансирует новую "зеленую" энергию.

В этой области европейские и, в частности, германские компании являются технологическими лидерами. В этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году и еще 4 гигаватты в ближайшие годы. Владимир Зеленский Президент Украины

Что известно о последствиях ударов РФ для энергетики Украины

Еще 5 июня издание Financial Times написало о том, что за период полномасштабной войны страна-агрессорка РФ уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.

До полномасштабного вторжения России внутреннее производство электроэнергии в Украине составЛЯЛО около 55 ГВт электроэнергии, что являлось одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов и российской оккупации, которая вывела электростанции из строя, — отметили британские журналисты. Поделиться

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, последствия российских атак на энергетику страны долгосрочны, а это значит, что экономия будет частью повседневной жизни украинцев в ближайшие годы.