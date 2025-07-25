Як запобігти теракту під час мітингів — важливі правила

Протягом останніх днів багато міст України сколихнули масштабні акції протестів, під час яких громадяни висловили свою незгоду з обмеженням діяльності НАБУ та САП. Оскільки мітинги відбувалися на тлі війни, загроза здійснення росіянами терактів нікуди не зникла, навпаки — навіть зросла. Саме тому важливо дотримуватися кількох чітких правил, які допоможуть уникнути найгіршого — масового вбивства мирних українців.
Головні тези:
- СБУ майже щоденно запобігає терактам російських спецслужб, однак це складніше зробити під час мітингів.
- Саме тому громадяни повинні також попіклуватися про свою безпеку та безпеку людей, які знаходяться поруч.
Як запобігти терактам під час мітингів
Про актуальність цієї загрози нагадав український блогер Олексій Копитько.
Він звернув увагу на те, що Служба безпеки України майже щоденно запобігає терактам російських спецслужб у різних куточках країни.
Не можна ігнорувати той факт, що для ворога мітинги українських громадян — фактично ідеальне місце для спроб масового вбивства.
Запобігти цьому можуть не лише працівники СБУ, а й самі українці, які свідомо поставляться до такої загрози та її потенційних наслідків.
Яких правил важливо дотримуватися:
У жодному разі не брати у малознайомих осіб будь-які передачі у місцях скупчення людей;
У жодному разі не отримувати від малознайомих людей якісь посилки для передачі волонтерам / військовим / членам сімей / нещасним тваринам;
Не погоджуватися це робити навіть за грошову винагороду;
Якщо поліція ввічливо просить оглянути ваші речі на підході до місця проведення мітингу — ввічливо співпрацюйте з поліцією. Нечемно просить — нечемно співпрацюйте.
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