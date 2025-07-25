Як запобігти теракту під час мітингів — важливі правила

Жодного способу повністю убезпечити сотні/тисячі людей у теперішніх обставинах не існує. Не можна встановити рамки, не можна здійснити тотальний огляд. Це лише збільшить масштаб уразливостей. Не можна придушити всі дрони. Але знизити ризики можна. Завтра буде інший привід. Але правила залишаються ті ж самі. І ворог — той самий, — нагадує Олексій Копитько.