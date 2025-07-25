Как предотвратить теракт во время митингов — важные правила

В последние дни многие города Украины всколыхнули масштабные акции протестов, в ходе которых граждане выразили свое несогласие с ограничением деятельности НАБУ и САП. Поскольку митинги проходили на фоне войны, угроза совершения россиянами терактов никуда не исчезла, наоборот даже возросла. Именно поэтому важно соблюдать несколько важных правил, которые помогут избежать худшего – массового убийства мирных украинцев.

Как предотвратить теракты во время митингов

Об актуальности этой угрозы напомнил украинский блогер Алексей Копытько.

Он обратил внимание на то, что Служба безопасности Украины почти ежедневно предотвращает теракты российских спецслужб в разных уголках страны.

Нельзя игнорировать тот факт, что для врага митинги украинских граждан фактически идеальное место для попыток массового убийства.

Предотвратить это могут не только работники СБУ, но и сами украинцы, которые сознательно отнесутся к такой угрозе и ее потенциальным последствиям.

Какие правила важно соблюдать:

Ни в коем случае не брать у малознакомых лиц какие-либо передачи в местах скопления людей; Ни в коем случае не получать от малознакомых людей какие-либо посылки для передачи волонтерам/военным/членам семей/несчастным животным; Не соглашаться это делать даже за денежное вознаграждение; Если полиция вежливо просит осмотреть ваши вещи на подходе к месту митинга — вежливо сотрудничайте с полицией. Невежливо просит — невежливо сотрудничайте.