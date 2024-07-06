Неприйнято говорити про втрати, і вважаю це правильним. Але, не в цьому випадку. Я часто вказую у своїх матеріалах на втрати ворога, але це не означає, що я не знаю про наші втрати. І є моменти, на які просто не можна не звертати увагу, - зазначив Коваленко.