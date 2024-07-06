За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, якщо європейські партнери України зацікавлені у перемозі у розв'язаній Росією злочинній війні, вони повинні надавати всю необхідну допомогу без жодних затримок.
Головні тези:
- Затримка західної допомоги може призвести до великих втрат на фронті та підірвати перспективу перемоги у війні.
- Російські окупанти продовжують руйнувати Часів Яр на Донеччині за допомогою авіабомб, артилерії та систем ТОС, що призводить до посилення бойових дій та загострення ситуації на фронті.
- Співпраця з міжнародними партнерами та швидке надання допомоги Україні є важливими аспектами для успішного ведення оборонних операцій.
- Необхідно посилювати логістичну та медичну підтримку українських військових на фронті для ефективного ведення бойових дій та зменшення втрат.
- Ефективна евакуація поранених та працююча логістика є ключовими елементами в успішному управлінні військовими операціями у зоні конфлікту.
Як затримки допомоги Україні призводять до втрат і псують перспективу перемоги у війні
За його словами, про деякі втрати говорити необхідно.
Якою зброєю російські окупанти руйнують Часів Яр на Донеччині
За словами речника 24-ї ОМБр ім. короля Данила Івана Петричака в ефірі телеканалу “Еспресо”, окупаційна армія продовжує знищувати Часів Яр авіабомбами КАБ, артилерію та системами ТОС.
За його словами, весь час в українських військових працювала логістика та проводилась евакуація поранених.
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