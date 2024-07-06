Як затримка західної допомоги впливає на ситуацію на фронті — пояснення експерта
Категорія
Україна
Дата публікації

Як затримка західної допомоги впливає на ситуацію на фронті — пояснення експерта

Військова допомога Україні
Джерело:  online.ua

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, якщо європейські партнери України зацікавлені у перемозі у розв'язаній Росією злочинній війні, вони повинні надавати всю необхідну допомогу без жодних затримок. 

Головні тези:

  • Затримка західної допомоги може призвести до великих втрат на фронті та підірвати перспективу перемоги у війні.
  • Російські окупанти продовжують руйнувати Часів Яр на Донеччині за допомогою авіабомб, артилерії та систем ТОС, що призводить до посилення бойових дій та загострення ситуації на фронті.
  • Співпраця з міжнародними партнерами та швидке надання допомоги Україні є важливими аспектами для успішного ведення оборонних операцій.
  • Необхідно посилювати логістичну та медичну підтримку українських військових на фронті для ефективного ведення бойових дій та зменшення втрат.
  • Ефективна евакуація поранених та працююча логістика є ключовими елементами в успішному управлінні військовими операціями у зоні конфлікту.

Як затримки допомоги Україні призводять до втрат і псують перспективу перемоги у війні

Неприйнято говорити про втрати, і вважаю це правильним. Але, не в цьому випадку. Я часто вказую у своїх матеріалах на втрати ворога, але це не означає, що я не знаю про наші втрати. І є моменти, на які просто не можна не звертати увагу, - зазначив Коваленко.

За його словами, про деякі втрати говорити необхідно.

Говорячи тільки про втрати ворога, на третій рік війни, ми абстрагуємося від наших проблем, розв'язання яких, зокрема, в руках наших гальмуватих міжнародних партнерів. І коли ми говоримо, що нам потрібно ППО, у відповідь - так ви і так непогано справляєтеся, ось, самі ж викладаєте статистику. А якою ціною досягається ця статистика, - переконаний аналітик.

Якою зброєю російські окупанти руйнують Часів Яр на Донеччині

За словами речника 24-ї ОМБр ім. короля Данила Івана Петричака в ефірі телеканалу “Еспресо”, окупаційна армія продовжує знищувати Часів Яр авіабомбами КАБ, артилерію та системами ТОС.

Якщо говорити про кількість артилерійських обстрілів з боку ворога від початку цієї операції, коли Сили оборони відходили на бік каналу, де облаштовані наші позиції, то кількість обстрілів зменшилася, стало тихіше. Однак це не означає, що ситуація у Часовому Яру стала спокійнішою. Тривають стрілецькі бої, артилерійські дуелі, контрбатарейна боротьба. Ворог продовжує руйнувати населений пункт. Регулярно по Часовому Яру і вглиб міста залітають російські КАБи, ствольна артилерія, а найруйнівнішими є системи ТОС, які вночі прилітають та фактично складають будинки, - підкреслює військовий.

За його словами, весь час в українських військових працювала логістика та проводилась евакуація поранених.

Ми в крайні дні перед тим, як Сили оборони залишали той зруйнований район міста, намагалися зняти, як це все відбувається, аби показати глядачам та всьому суспільству, чому так важливо відійти звідти. Тримати там території було складно, тому що ворог планово руйнував усе, - і будинки, і позиції - перемішував з землею. Крайня евакуація відбулася напередодні, яку ми зафільмували та скоро оприлюднимо на бригадній ютуб-сторінці, тому невдовзі це можна буде побачити, - зазначив Петричак.

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