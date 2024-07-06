Мы в последние дни перед тем, как Силы обороны покидали этот разрушенный район города, пытались снять, как это все происходит, чтобы показать зрителям и всему обществу, почему так важно отойти оттуда. Держать там территории было сложно, потому что враг планово разрушал все – и дома, и позиции – перемешивал с землей. Крайняя эвакуация произошла накануне, которую мы сняли и скоро обнародуем на бригадной ютуб-странице, поэтому вскоре это можно будет увидеть, - отметил Петричак.