По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, если европейские партнеры Украины заинтересованы в победе в развязанной Россией преступной войне, они должны оказывать всю необходимую помощь без задержек.
Главные тезисы
- Задержка помощи со стороны западных партнеров может привести к увеличению потерь и нарушить перспективу победы в войне.
- Сотрудничество с международными партнерами и оперативная помощь Украине играют ключевую роль в успешном ведении оборонных операций.
- Эффективная логистика и медицинская поддержка на фронте необходимы для минимизации потерь среди украинских военных.
- Оружие российских оккупантов, такие как авиабомбы, артиллерия и системы ТОС, усиливают боевые действия и обостряют ситуацию на фронте в Донбассе.
- Эвакуация раненых и эффективная логистика играют важную роль в управлении военными операциями, особенно в зоне конфликта.
Как задержки помощи Украине приводят к потерям и портят перспективу победы в войне
По его словам, о некоторых потерях говорить необходимо.
Каким оружием российские оккупанты разрушают Часов Яр на Донбассе
По словам спикера 24-й ОМБр им. короля Даниила Ивана Петричака в эфире телеканала "Эспрессо", оккупационная армия продолжает уничтожать Часов Яр авиабомбами КАБ, артиллерию и системами ТОС.
По его словам, все время у украинских военных работала логистика и проводилась эвакуация раненых.
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