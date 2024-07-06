Как задержка западной помощи влияет на ситуацию на фронте — объяснение эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Как задержка западной помощи влияет на ситуацию на фронте — объяснение эксперта

Военная помощь Украине
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Источник:  online.ua

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, если европейские партнеры Украины заинтересованы в победе в развязанной Россией преступной войне, они должны оказывать всю необходимую помощь без задержек.

Главные тезисы

  • Задержка помощи со стороны западных партнеров может привести к увеличению потерь и нарушить перспективу победы в войне.
  • Сотрудничество с международными партнерами и оперативная помощь Украине играют ключевую роль в успешном ведении оборонных операций.
  • Эффективная логистика и медицинская поддержка на фронте необходимы для минимизации потерь среди украинских военных.
  • Оружие российских оккупантов, такие как авиабомбы, артиллерия и системы ТОС, усиливают боевые действия и обостряют ситуацию на фронте в Донбассе.
  • Эвакуация раненых и эффективная логистика играют важную роль в управлении военными операциями, особенно в зоне конфликта.

Как задержки помощи Украине приводят к потерям и портят перспективу победы в войне

Непринято говорить о потерях, и считаю это верным. Но не в этом случае. Я часто указываю в своих материалах на потери врага, но это не значит, что я не знаю о наших потерях. И есть моменты, на которые просто нельзя не обращать внимания, – отметил Коваленко.

По его словам, о некоторых потерях говорить необходимо.

Говоря только о потерях врага, на третий год войны, мы отвлечемся от наших проблем, решение которых, в частности, в руках наших тормозных международных партнеров. И когда мы говорим, что нам нужно ПВО, в ответ – так вы и так неплохо справляетесь, вот, сами же преподаете статистику. А какой ценой достигается эта статистика, – убежден аналитик.

Каким оружием российские оккупанты разрушают Часов Яр на Донбассе

По словам спикера 24-й ОМБр им. короля Даниила Ивана Петричака в эфире телеканала "Эспрессо", оккупационная армия продолжает уничтожать Часов Яр авиабомбами КАБ, артиллерию и системами ТОС.

Если говорить о количестве артиллерийских обстрелов со стороны врага с начала этой операции, когда Силы обороны отходили на сторону канала, где оборудованы наши позиции, то количество обстрелов уменьшилось, стало тише. Однако это не означает, что ситуация в Часовом Яру стала более спокойной. Продолжаются стрелковые бои, артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба. Враг продолжает разрушать населенный пункт. Регулярно по Часовому Яру и вглубь города залетают российские КАБы, ствольная артиллерия, а самыми разрушительными являются системы ТОС, которые ночью прилетают и фактически строят дома, - подчеркивает военный.

По его словам, все время у украинских военных работала логистика и проводилась эвакуация раненых.

Мы в последние дни перед тем, как Силы обороны покидали этот разрушенный район города, пытались снять, как это все происходит, чтобы показать зрителям и всему обществу, почему так важно отойти оттуда. Держать там территории было сложно, потому что враг планово разрушал все – и дома, и позиции – перемешивал с землей. Крайняя эвакуация произошла накануне, которую мы сняли и скоро обнародуем на бригадной ютуб-странице, поэтому вскоре это можно будет увидеть, - отметил Петричак.

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