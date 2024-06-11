Яка найбільша стратегічна перевага армії РФ — думка Зеленського

Станом на сьогодні, найбільшою стратегічною перевагою ворога над Україною є перевага в небі.

Яка найбільша стратегічна перевага армії РФ

Станом на тепер, найбільша російська стратегічна перевага над Україною — це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор. Який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя українців, — заявив президент. Поширити

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

F-16 для України

Минулого року низка країн-членів Північноатлантичного альянсу прийняли рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16.

Зокрема була погоджена підготовка наших пілотів для цих літаків. В кінці травня стало відомо, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Сполучених Штатах Америки (США).

За словами голови данського уряду Метте Фредріксен, Україна вже назабаром отримає перші винищувачі.

Тим часом Бельгія взяла на себе зобов'язання надати 30 одиниць F-16 нашій країні до 2028 року.