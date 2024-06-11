Яка найбільша стратегічна перевага армії РФ — думка Зеленського

Станом на сьогодні, найбільшою стратегічною перевагою ворога над Україною є перевага в небі.
Головні тези:
- Зеленський вказав, що найбільшою стратегічною перевагою РФ над Україною є перевага в небі.
- Перевага в небі дозволяє російським військам ефективно просуватися на землі та застосовувати ракетний та бомбовий терор.
- Процес передачі Україні винищувачів F-16 покращить обороноздатність країни та допоможе зрівняти шанси на небі з опонентом.
- Згідно планів, Україна очікує отримати від бельгійських партнерів 30 винищувачів F-16 до 2028 року.
- Відновлення конференції Ukraine Recovery Conference 2024 стало платформою для заяви Зеленського про важливість вирішення питань безпеки та обороноздатності України.
Яка найбільша стратегічна перевага армії РФ
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.
F-16 для України
Минулого року низка країн-членів Північноатлантичного альянсу прийняли рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16.
Зокрема була погоджена підготовка наших пілотів для цих літаків. В кінці травня стало відомо, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Сполучених Штатах Америки (США).
За словами голови данського уряду Метте Фредріксен, Україна вже назабаром отримає перші винищувачі.
Тим часом Бельгія взяла на себе зобов'язання надати 30 одиниць F-16 нашій країні до 2028 року.
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