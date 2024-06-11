Какое наибольшее стратегическое преимущество армии РФ — мнение Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Какое наибольшее стратегическое преимущество армии РФ — мнение Зеленского

Офис Президента Украины
самолет
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На сегодня наибольшим стратегическим преимуществом врага над Украиной является преимущество в небе.

Главные тезисы

  • Зеленский указал, что наибольшим стратегическим преимуществом РФ над Украиной является преимущество в небе.
  • Превосходство в небе позволяет российским войскам эффективно продвигаться на земле и применять ракетный и бомбовый террор.
  • Процесс передачи Украине истребителей F-16 улучшит обороноспособность страны и поможет уравнять шансы на небе с оппонентом.
  • Согласно планам, Украина ожидает получить от бельгийских партнеров 30 истребителей F-16 к 2028 году.
  • Восстановление конференции Ukraine Recovery Conference 2024 стало платформой для заявления Зеленского о важности решения вопросов безопасности и обороноспособности Украины.

Какое наибольшее стратегическое преимущество армии РФ

На сегодняшний день, крупнейшее российское стратегическое преимущество над Украиной — это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор. Который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь украинцев, — заявил президент.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 года.

F-16 для Украины

В прошлом году ряд стран-членов Североатлантического альянса приняли решение о передаче Украине истребителей F-16.

В частности, была согласована подготовка наших пилотов для этих самолетов. В конце мая стало известно, что первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Соединенных Штатах Америки (США).

По словам главы датского правительства Мэтте Фредриксен, Украина уже в скором времени получит первые истребители.

Тем временем Бельгия обязалась предоставить 30 единиц F-16 нашей стране до 2028 года.

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