Какое наибольшее стратегическое преимущество армии РФ — мнение Зеленского

На сегодня наибольшим стратегическим преимуществом врага над Украиной является преимущество в небе.
Главные тезисы
- Зеленский указал, что наибольшим стратегическим преимуществом РФ над Украиной является преимущество в небе.
- Превосходство в небе позволяет российским войскам эффективно продвигаться на земле и применять ракетный и бомбовый террор.
- Процесс передачи Украине истребителей F-16 улучшит обороноспособность страны и поможет уравнять шансы на небе с оппонентом.
- Согласно планам, Украина ожидает получить от бельгийских партнеров 30 истребителей F-16 к 2028 году.
- Восстановление конференции Ukraine Recovery Conference 2024 стало платформой для заявления Зеленского о важности решения вопросов безопасности и обороноспособности Украины.
Какое наибольшее стратегическое преимущество армии РФ
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 года.
F-16 для Украины
В прошлом году ряд стран-членов Североатлантического альянса приняли решение о передаче Украине истребителей F-16.
В частности, была согласована подготовка наших пилотов для этих самолетов. В конце мая стало известно, что первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Соединенных Штатах Америки (США).
По словам главы датского правительства Мэтте Фредриксен, Украина уже в скором времени получит первые истребители.
Тем временем Бельгия обязалась предоставить 30 единиц F-16 нашей стране до 2028 года.
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