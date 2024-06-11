Какое наибольшее стратегическое преимущество армии РФ — мнение Зеленского

На сегодня наибольшим стратегическим преимуществом врага над Украиной является преимущество в небе.

Какое наибольшее стратегическое преимущество армии РФ

На сегодняшний день, крупнейшее российское стратегическое преимущество над Украиной — это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор. Который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь украинцев, — заявил президент. Поделиться

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 года.

F-16 для Украины

В прошлом году ряд стран-членов Североатлантического альянса приняли решение о передаче Украине истребителей F-16.

В частности, была согласована подготовка наших пилотов для этих самолетов. В конце мая стало известно, что первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Соединенных Штатах Америки (США).

По словам главы датского правительства Мэтте Фредриксен, Украина уже в скором времени получит первые истребители.

Тем временем Бельгия обязалась предоставить 30 единиц F-16 нашей стране до 2028 года.