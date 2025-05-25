Які 4 фактори призведуть до краху Путіна — прогноз ексофіцера розвідки США

У російського диктатора Володимира Путіна є щонайменше 4 вразливості, які можуть стати причиною поразки у війни проти України, а також загального колапсу країни-агресорки РФ. Такою думкою поділився колишній офіцер військової розвідки США, експерт із безпеки Девід Х. Карстенс.

Що може зруйнувати путінський режим

Розмірковуючи про вразливі місця російського диктатора, Карстенс звернув увагу на те, що армія РФ рано чи пізно вичерпає себе та свої можливості.

По-друге, економіка Росії дуже крихка. Якщо станеться якийсь економічний шок, наприклад, різке падіння цін на паливо або втрата стратегічного торгового партнера, я думаю, система може дестабілізуватися, — наголосив ексофіцер розвідки США. Поширити

Що стосується третьої вразливості Путіна, то тут йдеться про оточення диктатора та його залежність від вкрай вузького внутрішнього кола осіб:

Його служби безпеки, ФСБ, його олігархи, деякі лояльні військові командири. Якщо триватимуть невдачі у війні, якщо буде, знаєте, тривати використання солдатів... невпевненість зростатиме, і це може розколоти внутрішнє коло. Поширити

Четверте слабке місце Путіна — це війна проти України, яка його знищить.