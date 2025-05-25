Які 4 фактори призведуть до краху Путіна — прогноз ексофіцера розвідки США
Категорія
Політика
Дата публікації

Які 4 фактори призведуть до краху Путіна — прогноз ексофіцера розвідки США

Що може зруйнувати путінський режим
Джерело:  The Sun

У російського диктатора Володимира Путіна є щонайменше 4 вразливості, які можуть стати причиною поразки у війни проти України, а також загального колапсу країни-агресорки РФ. Такою думкою поділився колишній офіцер військової розвідки США, експерт із безпеки Девід Х. Карстенс.

Головні тези:

  • Нелегітимний глава Кремля переоцінив свої можливості у війні проти України.
  • Економіка Росії є крихкою та може не витримати тиск з боку Заходу.

Що може зруйнувати путінський режим

Розмірковуючи про вразливі місця російського диктатора, Карстенс звернув увагу на те, що армія РФ рано чи пізно вичерпає себе та свої можливості.

По-друге, економіка Росії дуже крихка. Якщо станеться якийсь економічний шок, наприклад, різке падіння цін на паливо або втрата стратегічного торгового партнера, я думаю, система може дестабілізуватися, — наголосив ексофіцер розвідки США.

Що стосується третьої вразливості Путіна, то тут йдеться про оточення диктатора та його залежність від вкрай вузького внутрішнього кола осіб:

Його служби безпеки, ФСБ, його олігархи, деякі лояльні військові командири. Якщо триватимуть невдачі у війні, якщо буде, знаєте, тривати використання солдатів... невпевненість зростатиме, і це може розколоти внутрішнє коло.

Четверте слабке місце Путіна — це війна проти України, яка його знищить.

Це точно такий самий тип перенапруги, який в кінцевому підсумку переміг Гітлера в його завоюванні Європи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Це виглядає як знущання". Командир "Азову" звернувся до влади після обміну 1000 на 1000
“Редіс” розкритикував підхід влади до обмінів полоненими
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в ЄС. Євркомісарка Кос виступила з потужною заявою
Марта Кос
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як Китай допомагає РФ у війні проти України — дані розвідки
Сі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?