Які 4 фактори призведуть до краху Путіна — прогноз ексофіцера розвідки США

У російського диктатора Володимира Путіна є щонайменше 4 вразливості, які можуть стати причиною поразки у війни проти України, а також загального колапсу країни-агресорки РФ. Такою думкою поділився колишній офіцер військової розвідки США, експерт із безпеки Девід Х. Карстенс.
Головні тези:
- Нелегітимний глава Кремля переоцінив свої можливості у війні проти України.
- Економіка Росії є крихкою та може не витримати тиск з боку Заходу.
Що може зруйнувати путінський режим
Розмірковуючи про вразливі місця російського диктатора, Карстенс звернув увагу на те, що армія РФ рано чи пізно вичерпає себе та свої можливості.
Що стосується третьої вразливості Путіна, то тут йдеться про оточення диктатора та його залежність від вкрай вузького внутрішнього кола осіб:
Четверте слабке місце Путіна — це війна проти України, яка його знищить.
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