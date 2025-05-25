Какие 4 фактора приведут к краху Путина — прогноз экс-офицера разведки США

У российского диктатора Владимира Путина есть, по меньшей мере, 4 уязвимости, которые могут стать причиной поражения в войне против Украины, а также общего коллапса страны-агрессорки РФ. Таким мнением поделился бывший офицер военной разведки США, эксперт по безопасности Дэвид Х. Карстенс.

Что может разрушить путинский режим

Размышляя об уязвимых местах российского диктатора, Карстенс обратил внимание на то, что армия РФ рано или поздно исчерпает себя и свои возможности.

Во-вторых, экономика России очень хрупкая. Если произойдет какой-то экономический шок, например резкое падение цен на топливо или потеря стратегического торгового партнера, я думаю, система может дестабилизироваться, — подчеркнул экс-офицер разведки США. Поделиться

Что касается третьей уязвимости Путина, то речь идет об окружении диктатора и его зависимости от крайне узкого внутреннего круга лиц:

Его службы безопасности, ФСБ, его олигархи, некоторые военные командиры. Поделиться

Четвертое слабое место Путина — это война против Украины, которая его уничтожит.