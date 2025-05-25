Какие 4 фактора приведут к краху Путина — прогноз экс-офицера разведки США
Категория
Политика
Дата публикации

Какие 4 фактора приведут к краху Путина — прогноз экс-офицера разведки США

Что может разрушить путинский режим
Читати українською
Источник:  The Sun

У российского диктатора Владимира Путина есть, по меньшей мере, 4 уязвимости, которые могут стать причиной поражения в войне против Украины, а также общего коллапса страны-агрессорки РФ. Таким мнением поделился бывший офицер военной разведки США, эксперт по безопасности Дэвид Х. Карстенс.

Главные тезисы

  • Нелегитимный глава Кремля переоценил свои возможности в войне против Украины.
  • Экономика России хрупкая и может не выдержать давление со стороны Запада.

Что может разрушить путинский режим

Размышляя об уязвимых местах российского диктатора, Карстенс обратил внимание на то, что армия РФ рано или поздно исчерпает себя и свои возможности.

Во-вторых, экономика России очень хрупкая. Если произойдет какой-то экономический шок, например резкое падение цен на топливо или потеря стратегического торгового партнера, я думаю, система может дестабилизироваться, — подчеркнул экс-офицер разведки США.

Что касается третьей уязвимости Путина, то речь идет об окружении диктатора и его зависимости от крайне узкого внутреннего круга лиц:

Его службы безопасности, ФСБ, его олигархи, некоторые военные командиры.

Четвертое слабое место Путина — это война против Украины, которая его уничтожит.

Это точно такой же тип перенапряжения, который в конечном счете победил Гитлера в его завоевании Европы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Это выглядит как издевательство". Командир "Азова" обратился к власти после обмена 1000 на 1000
“Редис” раскритиковал подход власти к обменам пленными
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Евкомиссар Кос выступила с мощным заявлением
Марта Кос
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как Китай помогает Путину в войне против Украины — данные разведки
Что стало известно о сотрудничестве России и Китая

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?