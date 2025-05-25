Какие 4 фактора приведут к краху Путина — прогноз экс-офицера разведки США

У российского диктатора Владимира Путина есть, по меньшей мере, 4 уязвимости, которые могут стать причиной поражения в войне против Украины, а также общего коллапса страны-агрессорки РФ. Таким мнением поделился бывший офицер военной разведки США, эксперт по безопасности Дэвид Х. Карстенс.
Главные тезисы
- Нелегитимный глава Кремля переоценил свои возможности в войне против Украины.
- Экономика России хрупкая и может не выдержать давление со стороны Запада.
Что может разрушить путинский режим
Размышляя об уязвимых местах российского диктатора, Карстенс обратил внимание на то, что армия РФ рано или поздно исчерпает себя и свои возможности.
Что касается третьей уязвимости Путина, то речь идет об окружении диктатора и его зависимости от крайне узкого внутреннего круга лиц:
Четвертое слабое место Путина — это война против Украины, которая его уничтожит.
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