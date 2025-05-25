Вступление Украины в ЕС. Евкомиссар Кос выступила с мощным заявлением
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Вступление Украины в ЕС. Евкомиссар Кос выступила с мощным заявлением

Марта Кос
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Источник:  online.ua

По мнению еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, на фоне усиления российского террора присоединение Украины к Европейскому союзу превращается в "стратегическую необходимость".

Главные тезисы

  • Еврокомиссар Марта Кос призывает сделать путь Украины в ЕС необратимым.
  • Громкое заявление еврокомиссарки стало важным элементом активных дискуссий в Брюсселе.

Путь Украины в ЕС должен быть необратимым

Марта Кос обратила внимание на то, что последние атаки России на Украину, в том числе одна из самых кровавых, произошедшая ночью 25 мая, вызывают серьезную обеспокоенность в Европейском Союзе.

Эскалация атак против Украины в последние дни вызывает беспокойство: минувшей ночью произошла одна из самых кровавых. По мере того, как Россия усугубляет свою жестокость, мы должны усилить нашу поддержку.

Марта Кос

Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС

По ее убеждению, путь Украины к членству в Европейском Союзе — насущная стратегическая потребность.

Путь Украины в ЕС — это не отдаленная цель, а стратегическая необходимость. Мы должны действовать соответственно, — призвала Марта Кос.

Что важно понимать, это громкое заявление прозвучало на фоне активных дискуссий в Брюсселе по поводу дальнейших шагов в процессе евроинтеграции Украины, которые блокирует Венгрия.

Недавно стало известно, что Брюссель намерен лишить Венгрию права голоса в блоке.

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