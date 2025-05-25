Вступление Украины в ЕС. Евкомиссар Кос выступила с мощным заявлением

По мнению еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, на фоне усиления российского террора присоединение Украины к Европейскому союзу превращается в "стратегическую необходимость".

Путь Украины в ЕС должен быть необратимым

Марта Кос обратила внимание на то, что последние атаки России на Украину, в том числе одна из самых кровавых, произошедшая ночью 25 мая, вызывают серьезную обеспокоенность в Европейском Союзе.

Эскалация атак против Украины в последние дни вызывает беспокойство: минувшей ночью произошла одна из самых кровавых. По мере того, как Россия усугубляет свою жестокость, мы должны усилить нашу поддержку. Марта Кос Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС

По ее убеждению, путь Украины к членству в Европейском Союзе — насущная стратегическая потребность.

The escalation of attacks against Ukraine in recent days is alarming: last night’s was one of the deadliest.



As Russia intensifies its brutality, we must intensify our support. Ukraine’s EU path is not a distant goal: it is a strategic imperative. We must act accordingly. — Marta Kos (@MartaKosEU) May 25, 2025

Путь Украины в ЕС — это не отдаленная цель, а стратегическая необходимость. Мы должны действовать соответственно, — призвала Марта Кос. Поделиться

Что важно понимать, это громкое заявление прозвучало на фоне активных дискуссий в Брюсселе по поводу дальнейших шагов в процессе евроинтеграции Украины, которые блокирует Венгрия.