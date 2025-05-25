Вступление Украины в ЕС. Евкомиссар Кос выступила с мощным заявлением

По мнению еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, на фоне усиления российского террора присоединение Украины к Европейскому союзу превращается в "стратегическую необходимость".
Главные тезисы
- Еврокомиссар Марта Кос призывает сделать путь Украины в ЕС необратимым.
- Громкое заявление еврокомиссарки стало важным элементом активных дискуссий в Брюсселе.
Путь Украины в ЕС должен быть необратимым
Марта Кос обратила внимание на то, что последние атаки России на Украину, в том числе одна из самых кровавых, произошедшая ночью 25 мая, вызывают серьезную обеспокоенность в Европейском Союзе.
По ее убеждению, путь Украины к членству в Европейском Союзе — насущная стратегическая потребность.
Что важно понимать, это громкое заявление прозвучало на фоне активных дискуссий в Брюсселе по поводу дальнейших шагов в процессе евроинтеграции Украины, которые блокирует Венгрия.
Недавно стало известно, что Брюссель намерен лишить Венгрию права голоса в блоке.
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