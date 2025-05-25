Вступ України в ЄС. Євркомісарка Кос виступила з потужною заявою
Категорія
Політика
Дата публікації

Вступ України в ЄС. Євркомісарка Кос виступила з потужною заявою

Марта Кос
Джерело:  online.ua

На переконання єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос, на тлі посилення російського терору приєднання України до Європейського союзу перетворюється на "стратегічну необхідність".

Головні тези:

  • Єврокомісарка Марта Кос закликає зробити шлях України до ЄС незворотнім.
  • Гучна заява єврокомісарки стала важливим елементом активних дискусій у Брюсселі.

Шлях України до ЄС має бути незворотнім

Марта Кос звернула увагу на те, що останні атаки Росії на Україну, зокрема одна з найкривавіших, що відбулася вночі 25 травня, викликають серйозне занепокоєння у Європейському Союзі.

Ескалація атак проти України в останні дні викликає занепокоєння: минулої ночі відбулася одна з найкривавіших. У міру того, як Росія посилює свою жорстокість, ми маємо посилити нашу підтримку.

Марта Кос

Марта Кос

Єврокомісарка з питань розширення ЄС

На її переконання, шлях України до членства в Європейському Союзі — це нагальна стратегічна потреба.

Шлях України до ЄС — це не віддалена мета, а стратегічна необхідність. Ми маємо діяти відповідно, — закликала Марта Кос.

Що важливо розуміти, ця гучна заява пролунала на тлі активних дискусій у Брюсселі щодо подальших кроків у процесі євроінтеграції України, які блокує Угорщина.

Нещодавно також стало відомо, що Брюссель налаштований позбавити Угорщину права голосу у блоці.

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