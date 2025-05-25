Вступ України в ЄС. Євркомісарка Кос виступила з потужною заявою

На переконання єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос, на тлі посилення російського терору приєднання України до Європейського союзу перетворюється на "стратегічну необхідність".
Головні тези:
- Єврокомісарка Марта Кос закликає зробити шлях України до ЄС незворотнім.
- Гучна заява єврокомісарки стала важливим елементом активних дискусій у Брюсселі.
Шлях України до ЄС має бути незворотнім
Марта Кос звернула увагу на те, що останні атаки Росії на Україну, зокрема одна з найкривавіших, що відбулася вночі 25 травня, викликають серйозне занепокоєння у Європейському Союзі.
На її переконання, шлях України до членства в Європейському Союзі — це нагальна стратегічна потреба.
Що важливо розуміти, ця гучна заява пролунала на тлі активних дискусій у Брюсселі щодо подальших кроків у процесі євроінтеграції України, які блокує Угорщина.
Нещодавно також стало відомо, що Брюссель налаштований позбавити Угорщину права голосу у блоці.
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