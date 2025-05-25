Вступ України в ЄС. Євркомісарка Кос виступила з потужною заявою

На переконання єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос, на тлі посилення російського терору приєднання України до Європейського союзу перетворюється на "стратегічну необхідність".

Шлях України до ЄС має бути незворотнім

Марта Кос звернула увагу на те, що останні атаки Росії на Україну, зокрема одна з найкривавіших, що відбулася вночі 25 травня, викликають серйозне занепокоєння у Європейському Союзі.

Ескалація атак проти України в останні дні викликає занепокоєння: минулої ночі відбулася одна з найкривавіших. У міру того, як Росія посилює свою жорстокість, ми маємо посилити нашу підтримку. Марта Кос Єврокомісарка з питань розширення ЄС

На її переконання, шлях України до членства в Європейському Союзі — це нагальна стратегічна потреба.

The escalation of attacks against Ukraine in recent days is alarming: last night’s was one of the deadliest.



As Russia intensifies its brutality, we must intensify our support. Ukraine’s EU path is not a distant goal: it is a strategic imperative. We must act accordingly. — Marta Kos (@MartaKosEU) May 25, 2025

Шлях України до ЄС — це не віддалена мета, а стратегічна необхідність. Ми маємо діяти відповідно, — закликала Марта Кос. Поширити

Що важливо розуміти, ця гучна заява пролунала на тлі активних дискусій у Брюсселі щодо подальших кроків у процесі євроінтеграції України, які блокує Угорщина.