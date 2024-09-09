Які обʼєкти на території РФ Україна може вразити західною зброєю — відповідь Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав цілі, по яких битиме Україна у разі отримання дозволу застосовувати західну зброю по території РФ.
Головні тези:
- Україна має намір бити західною зброєю лише по військових об’єктах на території РФ.
- Головним завданням застосування західної далекобійної зброї є боротьба з ракетною зброєю противника.
- Президент України закликав партнерів дати дозвіл на удари по військових цілям у Росії, наголосивши на необхідності захисту від атак РФ.
- Українські військові зазначають, що ведуть бої лише проти російської армії, а не проти мирних жителів.
Україна битиме лише по військових обʼєктах на території РФ
Як зазначив головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський, після отриманого дозволу Україні застосовуватиме зброю тільки проти військових цілей, насамперед проти ракетних комплексів, які практично щодня завдають ударів по наших населених пунктах.
За словами Сирського, головне завдання застосування західної далекобійної зброї — боротьба з ракетною зброєю противника.
Олександр Сирський наголосив, що українські військові воюють проти російської армії, а не проти мирних жителів.
Зеленський на форумі в Італії закликав партнерів надати дозвіл на удари по РФ
Президент України Володимир Зеленський укотре закликав партнерів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по військових цілях у Росії, наголосивши, що це єдиний шанс захиститися від тисяч КАБів, які держава-терорист скидає щомісяця по мирних містах і селах України.
Президент зазначив, що дуже вдячний партнерам за передані системи ППО, зокрема STAMP-T. Водночас він закликав дати дозвіл на використання далекобійної зброї, запевнивши, що цілями України завжди були тільки військові об’єкти.
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