Які обʼєкти на території РФ Україна може вразити західною зброєю — відповідь Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав цілі, по яких битиме Україна у разі отримання дозволу застосовувати західну зброю по території РФ.

Україна битиме лише по військових обʼєктах на території РФ

Як зазначив головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський, після отриманого дозволу Україні застосовуватиме зброю тільки проти військових цілей, насамперед проти ракетних комплексів, які практично щодня завдають ударів по наших населених пунктах.

За словами Сирського, головне завдання застосування західної далекобійної зброї — боротьба з ракетною зброєю противника.

Звичайно, це удари по їхніх складах, базах, де зберігається зброя, де зберігається паливо для армії. Звичайно, це вся їхня логістика, яка забезпечує перекидання цієї зброї на передову. Звісно, це летовища, з яких ударна авіація російської армії, її Повітряно-космічних сил, застосовує ракетну зброю, використовує свої керовані авіаційні бомби з глісуючими модулями, які вони скидають на 70 кілометрів, а то й більше. І знову вони завдають ударів по школах і населених пунктах. Це цілі. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Олександр Сирський наголосив, що українські військові воюють проти російської армії, а не проти мирних жителів.

Зеленський на форумі в Італії закликав партнерів надати дозвіл на удари по РФ

Президент України Володимир Зеленський укотре закликав партнерів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по військових цілях у Росії, наголосивши, що це єдиний шанс захиститися від тисяч КАБів, які держава-терорист скидає щомісяця по мирних містах і селах України.

Президент зазначив, що дуже вдячний партнерам за передані системи ППО, зокрема STAMP-T. Водночас він закликав дати дозвіл на використання далекобійної зброї, запевнивши, що цілями України завжди були тільки військові об’єкти.